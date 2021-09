Conheça quais cursos são oferecidos

Tornar-se um militar é o sonho de muitos brasileiros. Antes de tudo, para ingressar em uma instituição das Forças Armadas, é preciso aprovação em concursos muito concorridos.

Seja pela estabilidade do cargo, pela boa remuneração ou pela vontade de servir ao país, a carreira militar desperta o interesse de homens e mulheres. Caso essa seja sua situação e você não sabe qual será sua formação, então está lendo o artigo certo.

Agora, você conhecerá quais são os cursos de graduação ofertados pelas instituições militares das três Forças Armadas do Brasil: Exército, Marinha e Aeronáutica.

Cursos de graduação das faculdades militares

Ciências Militares

O curso superior de Ciências Militares é oferecido pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), vinculada ao Exército Brasileiro. Dessa forma, o curso possui cinco anos de duração e forma Oficiais das Armas, de Intendência ou de Material Bélico.

Conforme o site da instituição, o curso divide-se em três etapas. Na primeira, conduzida pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), o aluno aprende sobre técnicas militares, treinamento físico e outras disciplinas mais básicas.

Já na segunda fase, o estudante escolhe a sua especialização entre as sete opções: engenharia, artilharia, infantaria, cavalaria, comunicações, material bélico ou intendência.

Após isso, o aluno passa para a terceira parte da formação que consiste em atividades táticas. Além disso, também é preciso fazer estágio no último ano. O formando garante o título de Bacharel em Ciências Militares, recebendo um salário superior a 5 mil reais.

Ciências Militares – Infantaria Aeronáutica

A Academia da Força Aérea (AFA) é uma instituição de ensino superior vinculada à Aeronáutica. Atualmente, oferece o curso de Ciências Militares com habilitação em Infantaria da Aeronáutica somente para pessoas do sexo masculino.

Nesse sentido, a formação prepara cadetes para trabalhar em missões defensivas e ofensivas da Força Aérea Brasileira (FAB). Ela possui duração de quatro anos em regime de internato e um estágio de adaptação de até 40 dias corridos.

Enquanto aluno, recebe o título de Cadete da Aeronáutica, conhecido também como Praça Especial. Após o período acadêmico, se torna Aspirante à Oficial, podendo chegar ao posto de Coronel. Futuramente, caso atenda às condições específicas, pode se tornar Brigadeiro de Infantaria da Aeronáutica.

Ciências Aeronáuticas

Para aquelas pessoas que querem ser aviadoras, a AFA oferta o Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV). Atualmente, o curso possui um período de adaptação de 40 dias corridos e duração de quatro anos em regime de internato.

O concluinte recebe a graduação de Bacharel em Ciências Aeronáuticas, com habilitação em Aviação Militar. Além disso, também se torna Bacharel em Administração, com ênfase em Administração Pública.

Após a formatura, o estudante passa ao posto de Aspirante à Oficial e pode chegar ao de Coronel. Caso atenda às condições específicas previstas na legislação, o Coronel Aviador poderá ser promovido até o posto de Tenente-Brigadeiro do Ar.

Ciências Logísticas

Ainda na AFA, é oferecido o Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT). De acordo com a instituição, o estudante se forma com o título de Bacharel em Ciências da Logística, com habilitação em Intendência da Aeronáutica.

Você Pode Gostar Também:

Da mesma forma que os anteriores, o aluno concluinte também recebe a graduação de Bacharel em Administração, com ênfase em Administração Pública. Ele também faz jus ao título de Aspirante à Oficial e pode alcançar o posto de Coronel ou de Major-Brigadeiro Intendente.

Atualmente, o curso possui duração de quatro anos em regime de internato. Além disso, há o Estágio de Adaptação Militar (EAM), no qual o candidato matriculado passa um período de até 40 dias corridos também em internato.

Ciências Náuticas ou de Máquinas

O curso de Ciências Náuticas e Ciências de Máquinas é ofertado pela Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). Nesse sentido, as formações possuem duração de quatro anos, e os alunos são instalados em regime de internato.

A princípio, os estudantes têm aulas em plataformas, embarcações e laboratórios. Além disso, também existem as atividades militares e as extraclasse, que buscam complementar o curso com assuntos de interesse para a formação do aluno.

Conforme o site da instituição, o concurso acontece anualmente e é realizado pelo Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), presente no Rio de Janeiro/RJ. Você encontra mais informações sobre o processo seletivo no site oficial do concurso.

Engenharia

O curso de engenharia é oferecido pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), vinculado ao Exército Brasileiro. A instituição possui especializações em Engenharia:

de Fortificação e Construção;

Eletrônica;

de Comunicações;

Elétrica;

Mecânica e de Armamento;

Mecânica e de Automóveis;

de Materiais;

Química;

Cartográfica;

de Computação.

Do mesmo modo, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), vinculado à Aeronáutica, também possui foco na área de ciências e tecnologia. As especializações são em Engenharia:

Aeronáutica;

Eletrônica;

Mecânica-Aeronáutica;

Civil-Aeronáutica;

de Computação;

Aeroespacial.

Apesar de serem de Forças diferentes, as duas instituições formam indivíduos para compor seus Quadros de Oficiais Engenheiros da Ativa e da Reserva. Geralmente, os cursos possuem duração de cinco anos.

Ciências Navais

A Escola Naval (EN) é a responsável por formar Oficiais dos Corpos da Armada (CA), Fuzileiros Navais (CFN) e Intendentes da Marinha (CIM). Atualmente, ela se encontra no Rio de Janeiro/RJ.

Conforme o site da Marinha, o curso dura cinco anos e divide-se em duas partes: Ciclo Escolar e Ciclo Pós-Escolar. Além disso, cada formação possui habilitações diferentes:

Corpo da Armada ou de Fuzileiros Navais – mecânica, eletrônica ou sistemas de armas;

Corpo de Intendentes de Marinha – administração.

Após completar as duas fases do curso, o aluno recebe o Diploma de Graduação em Ciências Navais e recebem o título de Segundos-Tenentes. Atualmente, os salários para este posto na hierarquia militar passam dos 10 mil reais.

Curtiu o assunto? Então, deixe seu comentário e aproveite para conhecer todas as instituições militares brasileiras de ensino superior.