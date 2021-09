“Conseguiram colocar no lugar que jamais deveria voltar” – Futebol Interior

Recife, PE, 13 (AFI) – Revelado pelo Santa Cruz, Renatinho ficou cinco anos no profissional. Neste período, venceu cinco estaduais, uma Copa do Nordeste, além do título da Série C, em 2013. Fez parte da ascenção do clube até a elite do nacional. Hoje, ele desabafa com o time praticamente rebaixado à Série D.

“O sentimento que jamais acabará e sempre vou te amar. O clube vem no regresso de 2016 e ontem (sábado) conseguiram colocar ele no lugar que jamais deveria voltar. Você merece respeito, merece pessoas que honrem a grandeza da sua história, sua apaixonada torcida. A união do clube deve ser maior que o ego de qualquer pessoa. Então, esperamos dias melhores e pessoas que saibam o que estão representando. Santinha, meu eterno amor”, publicou o jogador.

Renatinho lamentou o desempenho do Santa Cruz na Série C

Outros jogadores comentaram na publicação de Renatinho. Dentre eles, Tiago Costa, Thiago Cunha e Memo. O segund chegou a dizer que: “O gigante dormiu novamente.”

CAINDO..

Faltando duas rodadas para o fim da Primeira Fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz aparece na lanterna do Grupo A, com meros 11 pontos. O Floresta, primeiro fora da degola, tem 17.

Para escapar, o Santa Cruz terá que vencer seus dois próximos compromissos, torcer para que o Floresta perca ambos e que o Jacuipense não vença. O primeiro desafio será diante do Tombense, neste domingo, às 18h, em Tombos.