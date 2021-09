Continentes do Mundo: resumo de geografia

Continentes do Mundo: o tema vai cair na sua prova!

Certamente você já ouviu falar no termo “continente”. O conceito se refere a grandes porções de terras cercadas por oceanos.

Os seis diferentes continentes da Terra são extremamente abordados por questões de geografia dentro das principais provas do país, como aquela do ENEM.

Assim, é fundamental que você domine esse assunto e se prepare adequadamente para a sua prova.

O que é um continente?

Um continente é uma grande área de terra cercada um ou mais oceanos por todos os lados. Devemos destacar que um continente não é uma ilha: isso porque, o primeiro possui uma extensão de terra bem mais extensa do que aquela das ilhas.

Continentes do Mundo: introdução

Existem seis continentes no mundo. Porém, devemos nos lembrar que, há milhões de anos, o planeta era formado por apenas um continente, denominado de Pangeia, cercado por um só oceano. A separação dos blocos que formaram vários continentes ocorreu por meio de um processo extremamente lento.

Ainda, devemos destacar também que a Europa e Ásia, dois continentes diferentes, fazem parte de um mesmo território, mas foram divididos por questões políticas.

Vamos conferir, a seguir, mais detalhes sobre cada um dos continentes do mundo.

Continente Americano

O Continente Americano, cuja extensão é de mais d 40 milhões de quilômetros quadrados, é dividido em três partes distintas. São elas:

América do Norte: território em que se localiza o Canadá, segundo maior país do mundo, os Estados Unidos e o México.

América Central: porção do continente composta por 20 países.

América do Sul: o território possui 13 países, entre os quais o Brasil.

Europa

A Europa é formada por 50 países e a sua extensão total é de 10 milhões de quilômetros quadrados.

Ásia

O continente asiático é o maior do mundo e abrange aproximadamente um terço de toda a Terra. Ainda, devemos destacar que os habitantes da Ásia representam cerca de 50% de todas as pessoas no mundo.

A Ásia possui 50 países e a sua extensão é de aproximadamente 45 milhões de quilômetros quadrados.

Antártica

A Antártica possui uma característica muito peculiar: é o local mais seco e frio do mundo. Ainda, devemos destacar que a extensão do continente é de 14 milhões de quilômetros quadrados.

Oceania

A Oceania foi descoberta no ano de 1770 e o seu maior país é a Austrália. O continente possui uma extensão total de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e possui cerca de 10 mil ilhas.

Continente Africano

O continente africano é considerado o mais pobre do planeta. Dentre os países que formam esse território, podemos dizer que seis possuem a língua portuguesa como idioma oficial. São eles: Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Guiné Equatorial.

Ao todo, a África é composta por 54 países e a extensão territorial do continente é de 30 milhões de quilômetros quadrados.