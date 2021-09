Contratado para a base, jovem zagueiro do Cruzeiro já treina com o elenco profissional – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 30 (AFI) – O Cruzeiro conquistou empate em 1 a 1 diante do Guarani na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Focando seu próximo adversário, o lanterna Brasil de Pelotas o time Mineiro inicia os treinamento e com uma novidade, o jovem zagueiro Kaique de apenas 18 anos foi promovido ao profissional.

O jovem zagueiro Kaique de apenas 18 anos foi chamado pela comissão técnica para integrar o departamento profissional do clube nos treinamentos da semana, o jogador chegou ao Cruzeiro há apenas um mês no clube mineiro, após ter se destacado no Jaraguá-GO, clube goiano que disputou a Série D do Brasileiro.

CRIA DA BASE

A diretoria da Raposa mostrou interesse no atleta e foi contratado para equipe de base, mas já começou a ganhar espaço na equipe principal participando dos treinamentos.

SUBIU RÁPIDO

Enquanto a delegação do Cruzeiro estava em Campinas para partida diante do Guarani na noite desta última quarta-feira (02), quando empatou em 1 a 1 algumas atletas que não foram relacionados por lesão ou por suspensão como Rafael Sóbis, Marcinho entre outros. O jovem zagueiro iniciou seu primeiro dia de treinamento juntamente com jogadores já consagrados, e em pouco mais de um mês após sua chegada para base já é solicitado ao profissional.

PRÓXIMA PARTIDA

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (03), às 11hs., na Arena Independência para enfrentar o lanterna da competição, o Brasil de Pelotas em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro..