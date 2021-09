Contundido, irmão de ex-meia do Flamengo deixa clube da Série D – Futebol Interior

Uberlândia, MG, 7 (AFI) – Irmão do ex-flamenguista Lucas Paquetá, Matheus Paquetá não faz mais parte do elenco do Uberlândia-MG. O clube anunciou a rescisão de contrato com o meia-atacante, que retornará ao Tombense-MG.

O jogador, de 26 anos, vai voltar ao seu clube de origem para seguir com o tratamento de uma lesão no púbis.

Anunciado pelo Uberlândia no dia 23 de julho, Matheus Paquetá fez apenas três jogos pelo clube, todos como titular.

PRÓXIMO JOGO

O Uberlândia continua na busca pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. O Verdão encará o Nova Mutum-MT, pela segunda fase. A partida de ida está marcada para este domingo, às 16h, no Parque do Sabiá.

Confira a nota do Uberlândia na íntegra:

O atleta Matheus Paquetá foi liberado (em comum acordo) para retornar a sua equipe de origem, onde o mesmo continuará fazendo seu tratamento. O Uberlândia Esporte Clube agradece ao atleta e deseja boa sorte na sequência da sua carreira”