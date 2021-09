Coopercitrus abre NOVOS empregos pelo país; veja funções

Coopercitrus está com NOVOS empregos disponíveis para profissionais de diferentes especializações pelo país. São mais de 25 oportunidades com diversos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Coopercitrus anuncia vagas de emprego para diversas áreas

São mais de 25 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas áreas de atuações em todo o país. Além do salário, a empresa oferece benefícios como convênio médico, convênio odontológica, participação de lucro, previdência privada, vale alimentação e seguro de vida. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Técnico de Agricultura de Precisão – São Paulo;

Supervisor (a) Técnico (a) Comercial – Lavras;

Torneiro Mecânico – Bebedouro;

Supervisor (a) Administrativo (a) – Lavras;

Supervisor (a) Técnico (a) Comercial – Franca;

Supervisor (a) Técnico (a) Comercial – Orlândia;

Supervisor (a) Administrativo (a) – Varginha;

Supervisor (a) Administrativo (a) – Franca;

Supervisor (a) Administrativo (a) – Orlândia;

Auxiliar de Mecânico – Quirinópolis;

Mecânico de Manutenção Geral – Araxá;

Consultor Especialista Sr. – São Paulo;

Consultor (a) de Recursos Humanos (Bp) – Bebedouro;

Assistente Técnico Agrícola de Precisão Vant – Bebedouro;

Frentista – Limeira;

Gerente de Loja – Ibitinga;

Especialista em Cultura & Engajamento – Bebedouro;

Analista T&D com Foco em Força de Vendas – Bebedouro;

Torneiro Mecânico – Votuporanga;

Consultor de Seguros – Bebedouro;

Frentista – Ibitinga;

Mecânico de Máquinas Agrícolas – Itápolis;

Mecânico de Máquinas Agrícolas – Quirinópolis;

Almoxarife de Peças II – Catanduva;

Auxiliar de Depósito II – Bebedouro;

Assistente Técnico de Fertilizantes – Bebedouro;

Mecânico de Máquinas Agrícolas – São Gotardo.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Coopercitrus, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

