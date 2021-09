Cordilheira dos Andes: Características e curiosidades 

A Cordilheira dos Andes possui cerca de 8 mil quilômetros de extensão e fica localizada na América do Sul, sendo considerada a maior cadeia montanhosa do planeta.

O ponto mais alto dos Andes chega aos 7 mil metros de altitude. Além disso, sua altura média é de 4 mil metros de altitude.

Cordilheira dos Andes: Principais características

A cordilheira está localizada em vários países do continente sul-americano na parte oeste, São eles:

Argentina

Chile

Bolívia

Peru

Equador

Colômbia

Venezuela

De acordo com especialistas, ela formou-se há 65 milhões de anos, por conta do choque das placas tectônicas do Pacífico e Sul-americana.

O clima da região dos Andes é frio, mas pode variar de acordo com o relevo e a altitude. Em síntese, em locais muito altos as temperaturas ficam negativas, cobrindo o topo da montanha de neve.

Vale destacar que a Cordilheira dos Andes reúne uma variedade grande de fauna e flora, assim como vários recursos naturais.

Nas localidades mais baixas, é composta por uma vegetação rasteira. Já nas regiões elevadas as plantas não sobrevivem às baixas temperaturas e a neve.

Ademais, a fauna presente nos Andes serve para realizar o transporte de pessoas e produtos. Além disso, a caça é realizada para obter lã destinada para produção de roupas.

Curiosidades

A Cordilheira dos Andes é envolvida em vários mistérios, por conta dos povos antigos que habitaram o local, principalmente os Incas.

Ao longo de toda a sua extensão vários povos se desenvolveram em períodos distintos, por isso, ainda há muita coisa para ser descoberta.

Vale destacar também que o turismo é uma das principais atividades econômicas dos Andes, por conta da visita de milhares de turistas todos os anos.

Outra curiosidade é que devido a altitude o ar é rarefeito, fato que compromete a produção de oxigênio. Todavia, milhares de pessoas vivem nas áreas da Cordilheira dos Andes.

Por fim, algumas regiões da cordilheira sofrem com terremotos e atividades vulcânicas.

