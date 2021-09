Corinthians 1 x 1 América-MG – Na estreia de William como titular, Timão empata pela 9ª vez – Futebol Interior

São Paulo, SP, 19 (AFI) – Na primeira partida com William como titular, o Corinthians só empatou com o América-MG, por 1 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlon e Giualiano marcaram os gols da partida no primeiro tempo. Foi o nono empate do time paulista na competição.

Com o resultado, o Corinthians permaneceu em sexto lugar, agora com 30 pontos, ainda muito bem colocado e há três pontos do Fortaleza, primeiro time no G4 – grupo com vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Na parte de baixo da tabela, o América-MG aparece em 17º lugar, com 22 – um a menos que o Juventude, 16º.

PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO

O América-MG teve um início de jogo surpreendente na capital paulista. Com espaço para tocar a bola, os mineiros chegaram com facilidade no ataque e abriram o placar logo aos seis minutos. Mauro Zárate dominou bola na direita e lançou Marlon na área. O lateral apareceu nas costas de William e finalizou sem chances de defesa para Cássio.

Os mineiros continuaram ousados e poderiam ter ampliado com Ribamar, aos dez minutos. Mas seis minutos depois o Corinthians deixou tudo igual. Após confusão na área, Giuliano dominou e finalizou no canto direito de Matheus Cavicchioli, dando mais tranquilidade após o início instável dos paulistas.

O empate era justo, pois os dois times mostraram características ofensivas. O América-MG quase fez o segundo aos 22, em finalização perigosa de Ademir. Mas o Corinthians não deixou por menos e aos 39 acertou o travessão dos mineiros, em finalização forte do volante Gabriel de fora da área.

William ainda não está 100% fisicamente para atuar o confronto inteiro

EQUILÍBRIO E EMPATE JUSTO

No segundo tempo, os times diminuíram o ritmo, mas ainda assim a partida seguiu atraente. O Corinthians chegou pela primeira vez aos 15, após Roger Guedes tocar para Giuliano, o meia invadir a área e finalizar para fora. Depois, aos 23, novamente Giualiano recebeu na área, mas desta vez finalizou colocado e sem força nas mãos do goleiro americano.

A partida ficou movimentada na reta final do segundo tempo. Aos 34, Renato Augusto dominou, girou sobre a marcação e acertou a trave. No contra-ataque, Ademir recebeu ótimo passe de Yan Sasse e finalizou com força para boa defesa de Cássio.

Mas o nome do jogo passou a ser o goleiro Matheus Cavichioli. Aos 38 minutos, Giuliano recebeu cruzamento e cabeceou forte. O goleiro fez excelente defesa à queima-roupa. E até o apito final ele foi acionado mais vezes, ajudando os visitantes pelo empate na Arena.

PRÓXIMOS JOGOS

O Corinthians volta a campo no sábado para enfrentar o Palmeiras, às 19 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Já o América-MG jogará já na quarta-feira diante do São Paulo, às 20h30, no Morumbi, na capital paulista, em jogo atrasado da 19ª rodada.