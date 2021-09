Corinthians 1 x 1 Juventude – Roger Guedes marca na estreia e Timão busca empate no Itaquerão – Futebol Interior

Com direito a gol do estreante Roger Guedes, o Corinthians buscou o empate por 1 a 1 com o Juventude, na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. De quebra, chegou ao seu quinto jogo de invencibilidade no torneio.

Com o resultado, o Corinthians alcançou os 28 pontos, na sexta posição. O líder Atlético Mineiro tem 39. O Juventude, por outro lado, não perde há quatro rodadas e é o 13º, com 23.

CONFIRA OS GOLS DE CORINTHIANS E JUVENTUDE!

SUSTO!

O Corinthians investiu pesado para o segundo turno do Campeonato Brasileiro e contou com três dos seus reforços em campo na noite desta terça-feira, destaque para a estreia de Roger Guedes. Já Willian, principal contratação, ficou acompanhando o duelo dos bastidores da Neo Química Arena.

Apesar dos reforços, o Corinthians viu o Juventude começar melhor. O time gaúcho obrigou Cássio a fazer grande defesa em tentativa de Guilherme Castilho. Giuliano respondeu, mas Marcelo Carné também estava atento do outro lado. No entanto, coube a um ex-atacante do Palmeiras abrir o placar. Aos 31 minutos, Paulo Henrique cruzou para Ricardo Bueno cabecear para o fundo da rede.

FICOU NA IGUALDADE

O Juventude ainda poderia ter feito o segundo, mas Paulinho Bóia adiantou demais a bola e facilitou a defesa do goleiro Cássio. Na etapa final, o time gaúcho começou pressionando e Ricardo Bueno teve o replay do primeiro gol. Ele recebeu de Paulo Henrique, mas, desta vez, jogou por cima do gol.

Ricardo Bueno era o jogador mais lúcido do Juventude, mas o Corinthians foi ganhando corpo com o decorrer da partida e chegou a desperdiçar uma grande oportunidade com Jô. O empate, no entanto, só aconteceu aos 39 minutos. Roger Guedes cobrou falta com perfeição para deixar tudo igual.

Após o gol, o Corinthians abaixou a guarda e viu o Juventude assustar novamente. Aos 45 minutos, após cobrança de escanteio, Ricardo Bueno foi ao segundo andar para mandar a bola no travessão. No entanto, o time alvinegro se segurou para confirmar a igualdade.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense no domingo, às 18h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No sábado, às 17h, o Juventude recebe o Cuiabá, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).