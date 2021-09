Corinthians anuncia renovação de experiente lateral – Futebol Interior

São Paulo, SP, 22 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, o Corinthians renovou com o experiente lateral-esquerdo, Fábio Santos. O atleta tinha vínculo até o dia 31 de dezembro. A renovação é para o final de 2022. No Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, é possível ver uma alteração salarial.

O veterano de 36 anos ganhou um aumento e tinha a renovação acordada desde agosto.

HOMEM DE CONFIANÇA

Experiente e identificado com a torcida, o lateral é um dos homens de confiança do técnico Sylvinho. Com 21 jogos na temporada, Fábio Santos engatou uma sequência de 14 partidas seguidas. Além disso, é o batedor de pênaltis oficial do time e balançou a rede três vezes.