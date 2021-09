Corinthians, Botafogo, Cruzeiro e Ceará vencem em jogos com muitos gols – Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI) – Quatro jogos e muitos gols movimentaram a 14ª rodada do Brasileirão Sub-20 neste domingo (5). Corinthians, Botafogo, Cruzeiro e Ceará venceram seus confrontos. Destaque para o Timão, que goleou o Bahia por 7 a 1 no Parque São Jorge, em São Paulo.

Confira como foram os jogos

Corinthians 7 x 1 Bahia

No Parque São Jorge, em São Paulo, o Corinthians goleou o Bahia por 7 a 1. O Timão abriu o placar aos 11 minutos. Matheus de Araújo aproveitou lançamento na área e balançou as redes no Parque São Jorge. O Corinthians fez o segundo aos 19 minutos em chute de Cauê no meio da área. Dois minutos depois, o Alvinegro fez o terceiro. Após bela jogada pela direita, Matheus Araújo apareceu livre na pequena área e não desperdiçou.

O Timão transformou o bom resultado em goleada ainda no primeiro tempo. Em jogada ensaiada, aos 39, Matheus Araújo chutou cruzado pelo lado esquerdo para fazer o quarto. No minuto seguinte, Giovani recebeu passe em profundidade pelo meio e tocou na saída do goleiro Brenno Faro para fazer o quinto gol.

O Alvinegro do Parque São Jorge fez o sexto aos 13 minutos do segundo tempo. Keven arriscou de fora da área e marcou um bonito gol. Aos 40, Ryan roubou a bola no campo de defesa do Bahia, entrou na área e chutou forte para marcar o sétimo. O Esquadrão descontou aos 45 minutos. Matheus Lins aproveitou rebote na área e estufou as redes.

Com a goleada, o Corinthians aparece em 12º lugar, com 19 pontos. O Bahia é o 18º colocado, com 11 pontos.

Botafogo 3 x 2 Atlético-MG

No estádio CEFAT, em Niterói (RJ), os gols aconteceram no segundo tempo. Aos sete minutos, Cristhian driblou o goleiro e fez o primeiro do Fogão. O time mandante fez o segundo aos 23 minutos. Robson Junior recebeu passe na entrada da área e chutou forte. O Galo diminuiu aos 30 minutos em chute de Diego Acosta da entrada da área. O Glorioso fez o terceiro em bonita cobrança de falta de Raí, aos 40 minutos. No fim, aos 45, Diego Acosta fez mais um para o Atlético, mas não evitou a derrota.

O triunfo coloca o Botafogo na quinta posição, com 25 pontos. O Galo aparece em terceiro lugar, com 27 pontos.

Cruzeiro 2 x 1 Athletico-PR

Na Arena Vera Cruz, em Betim (MG), o Cruzeiro venceu o Athletico de virada. O Furacão abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Danielzinho recebeu cruzamento na área e chutou de primeira para o fundo das redes. Antes do intervalo, aos 44, a Raposa empatou em cobrança de falta de Riquelmy. A virada do Cruzeiro aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo. Ageu chutou forte de fora da área e fez o segundo dos mandantes.

A vitória deixa o Cruzeiro na 13ª posição, com 19 pontos conquistados. O Athletico é o vice-líder, com 29 pontos.

São Paulo 1 x 2 Ceará

No estádio do Morumbi, em São Paulo, o Ceará venceu o São Paulo de virada. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Vitinho bateu cruzado pela esquerda e o goleiro cearense defendeu. O Tricolor abriu o placar aos 40 minutos. Vitinho recebeu passe no meio da área, se livrou da marcação e bateu colocado no canto direito do gol. No segundo tempo, aos nove minutos, o Ceará empatou o jogo. Matheus Índio, de pênalti, balançou as redes no Morumbi. Aos 20 minutos, o Vozão virou o jogo. Jhoninha subiu entre dois marcadores e cabeceou para o fundo das redes.

Com a vitória, o Ceará fica em 14º lugar, com 17 pontos. O São Paulo permanece na liderança do campeonato, com 30 pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA DO BRASILEIRO SUB-20