Corinthians na final do Brasileiro Feminino Sub-18, Série B, goleada no Paulista Feminino e muito mais; Confira TODOS os RESULTADOS da quinta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – A sexta-feira pré fim de semana teve apenas seis partidas. Fora do Brasil, uma, pelo Campeonato Francês. O que não impediu, porém, de os amantes do futebol conheceram a segunda finalista do Brasileiro Feminino Sub-18, que enfrenta o São Paulo pelo título.

A bola, em território nacional, ainda rolou para o Campeonato Brasileiro Série B, o Brasileiro Aspirantes e o Paulista Feminino.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Campeonato Brasileiro Série B, Brasileiro Feminino Sub-18, Campeonato Francês, Paulista Feminino e Brasileiro Aspirantes AO VIVO no TEMPO REAL

CONFIRA OS RESULTADOS:

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 23ª RODADA

Vitória 1 x 2 Remo, no Barradão

Vila Nova x Náutico, no Onésio Brasileiro Alvarenga (em andamento)

BRASILEIRO FEMININO SUB-18 – SEMIFINAL – 2ª RODADA

Ferroviária (0) 2 x 3 (3) Corinthians, na Fonte Luminosa – Corinthians classificado (3 x 3)

CAMPEONATO FRANCÊS – 5ª RODADA

Lorient 1 x 2 Lille, no Stade du Mostoir

PAULISTA FEMININO

RB Bragantino 5 x 0 Nacional, no Centro de Formação de Atletas do Red Bull

BRASILEIRO ASPIRANTES – 4ª RODADA

GRUPO C

Corinthians 2 x 2 Grêmio, no Parque São Jorge

CAMPEONATO GAÚCHO A2

Inter de Santa Maria 0 x 0 Guarani de Venâncio Aires