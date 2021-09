Corinthians x Juventude – Timão seguirá no embalado? – Futebol Interior

São Paulo, SP, 06 (AFI) – Vivendo grande fase no Campeonato Brasileiro e com reforços de peso à disposição, o Corinthians desafia o Juventude nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada. O time gaúcho também tenta engrenar na competição.

O time alvinegro vem de três triunfos consecutivos. A boa sequência levou o Corinthians para a sexta posição, com 27 pontos. O sonho é se aproximar dos líderes. Em primeiro, está o Atlético Mineiro, com 39.

O Juventude, por sua vez, não perde há quatro rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos, a quatro na frente do América Mineiro, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, ficou no empate por 1 a 1 diante do São Paulo.

COMO VEM O JU?

O técnico Marquinhos Santos terá problemas para escalar o Juventude no confronto diante do Corinthians. O treinador não poderá contar com Michel Macedo e Matheus Jesus, pois ambos pertencem ao clube do Parque São Jorge.

Com isso, Paulo Henrique, que está recuperado de um desconforto muscular, será escalado na lateral-direita. No meio de campo, Dawhan é o preferito ao lado de Guilherme Castilho. A outra vaga no setor vem sendo disputada por Chico e Wagner. Já o meia Wescley seguirá sendo preservado.

O treinador analisa ainda a possibilidade de utilizar o atacante chileno Nico Castillo. O jogador está passando por uma fase de reforço muscular, mas se colocou à disposição para o duelo frente ao Corinthians.

“Desde o momento que cheguei, não vejo a hora de entrar, de jogar, fazer gol. A hora que chegar o momento da estreia vou fazer o melhor possível. Venho para cá para ajudar o clube, conquistar coisas importantes e sonhar com uma classificação para um torneio internacional”, disse Castillo.

Corinthians vai em busca de mais uma vitória no Brasileirão

E O TIMÃO?

O elenco do Corinthians foi ao gramado neste domingo, no CT Joaquim Grava, para realizar o penúltimo treino antes da partida de terça-feira. Ainda sem definição sobre as estreias dos novos contratados Willian e Roger Guedes, o técnico Sylvinho comandou um treino tático e uma atividade de bolas paradas.

O trabalho foi focado em ajustes na saída de bola e na organização do setor ofensivo, que mesmo com a chegada de Giuliano e Renato Augusto ainda não oferece a produtividade ideal, embora já tenha evoluído.

Uma possível novidade na escalação que pode melhorar o desempenho ofensivo é a opção de iniciar com Renato Augusto como titular. O meia chegou ao clube longe de forma física ideal e vem entrando apenas no segundo tempo, mas, após um intervalo de mais de uma semana sem jogos, existe a chance de que ele comece jogando.

Quem pode ficar de fora da partida é o meia Adson, ainda em tratamento com a equipe de fisioterapia em razão do trauma sofrido na perna esquerda durante a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no dia 22 de agosto. Depois disso, a partida contra o Grêmio não rendeu novos desfalques.

A principal expectativa da torcida é saber se Willian e Roger Guedes vão para o jogo, o que ainda não foi confirmado. Os dois já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão regularizados, portando podem ser relacionados. Caso isso se confirme, ambos devem começar no banco de reservas.