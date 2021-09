Coritiba 1 x 0 Guarani – Coxa presenteia torcida e conta com pênalti perdido para disparar na liderança – Futebol Interior

Curitiba, PR, 25 (AFI) – Não foi fácil e nem tranquilo, mas o Coritiba presenteou o retorno da torcida no Couto Pereira com uma vitória sobre o Guarani por 1 a 0. Na noite deste sábado, os times se enfrentaram pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os mandantes seguraram bom início do adversário, abriu o placar com Guilherme Biro, mas sofreram nos minutos finais, inclusive com pênalti perdido do time paulista, cobrado por Régis.

CLASSIFICAÇÃO

O Coritiba caminha a passos largos rumo ao retorno à elite. Há cinco jogos sem perder, sendo quatro vitórias, o time paranaense chegou a 52 pontos, sete a mais do que o vice-líder Goiás e nove a mais do que o Avaí, primeiro fora do G4, zona de acesso. O Guarani, que estava invicto há cinco rodadas e podia entrar no G4, segue com 41 pontos e caiu para o sexto lugar.

GUARANI COMEÇA MELHOR, MAS CORITIBA DOMINA

Mesmo fora de casa, o Guarani criou as primeiras duas chances de perigo na partida, ambas com Júlio César. Na primeira tentativa, o atacante chutou muito forte de fora da área e a bola explodiu no peito do goleiro Wilson. Na segunda, ele bateu colocado e tirou do goleiro, mas também do gol.

Apesar do ímpeto dos visitantes, o Coritiba foi superior no primeiro tempo. Motivado pelo retorno da torcida, teve uma postura agressiva e abriu o placar aos 28 minutos. Val cobrou falta muito forte, o goleiro Rafael Martins soltou rebote no meio da área e Guilherme Biro apareceu para completar. Os paranaenses quase ampliaram em jogada parecida, em que Robinho finalizou da entrada da área e exigiu defesa em dois tempos.

Fotos: Coritiba / Divulgação

SEGUNDO TEMPO

Na volta para o segundo tempo, o Coritiba começou melhor e exerceu pressão e teve chances com Léo Gamalho, Guilherme Biro e Igor Paixão. Este último cabeceou no cantinho e exigiu grande defesa de Rafael Martins.

PRESSÃO DO BUGRE

A partir dos 20 minutos, o Coritiba recuou um pouco e deu mais espaço para o Guarani, que aproveitou e criou sua melhor chance até então. Bruno Sávio deu bom passe para Bidu, já dentro da área, chutar forte, mas Wilson salvou o time paranaense.

Em outro lance de grande perigo, Lucão do Break venceu a marcação dentro da área e chutou muito forte, mas Wilson fez mais uma grande defesa. No rebote, a zaga conseguiu desviar chute de Renanzinho.

PÊNALTI PERDIDO

A pressão no fim deu resultado e, após revisão no VAR, a arbitragem marcou um pênalti para o Guarani aos 41 minutos. Régis foi para a cobrança, mas desperdiçou, acertando o travessão, na última chance de perigo do jogo.

PRÓXIMOS JOGOS

O primeiro a voltar a campo é o Coritiba, que enfrenta o Confiança na terça-feira, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Na quarta-feira, às 19h, o Guarani recebe o Cruzeiro no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).