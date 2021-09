Coritiba 1 x 0 Vila Nova – Eficiente, Coxa segura pressão, vence terceira seguida e abre vantagem na ponta – Futebol Interior

Curitiba, PR, 17 (AFI) – O Coritiba usou a tranquilidade e muita eficiência para vencer a terceira seguida no Campeonato Brasileiro Série B. Na noite desta sexta-feira, recebeu o Vila Nova no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e venceu por 1 a 0 pela 24ª rodadada. O gol solitário foi marcado por Léo Gamalho, artilheiro da competição com 12, ainda no primeiro tempo. Os mandantes conseguiram segurar o resultado, apesar de forte pressão e chegadas perigosas dos goianos.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o Coritiba chegou a 48 pontos e abriu vantagem na liderança, pressionando Goiás e Botafogo, que somam 42 e 41, respectivamente, e jogam no sábado. O Vila Nova, que estava há três jogos sem perder, segue com 26 pontos perto da zona de rebaixamento.

VILA CONTROLA O JOGO

O Vila Nova teve bom controle de bola no primeiro tempo e foi o primeiro time que assutou. Logo na primeira chegada, Alesson chutou da entrada da área, mas Wilson defendeu bem.

A principal chance, porém, saiu dos pés de Pedro Bambu, que apareceu dentro da área, nas costas da marcação, e chutou de primeira, mas por cima.

MAS SOFRE O GOL

O Coritiba só conseguiu responder em lance de bola parada. Val chutou muito forte da intermediária, de frente para o gol, e levou perigo. Mas aos 36 minutos, o time paranaense conseguiu trocar bons passes e chegou ao gol.

Natanael foi acionado na direita e cruzou para área, encontrando Léo Gamalho, que subiu alto para cabecear no cantinho.

SEGUNDO TEMPO MOVIMENTADO

O segundo foi ainda mais movimentado com vários chutes perigosos. O Vila Nova teve chance com Moacir, em chute cruzado, e depois exerceu pressão, apesar de diminuir as finalizações.

Depois quase empatou com Rafael Donato, que acertou cabeçada na trave. No lance seguinte, o Coritiba ficou perto de marcar o segundo. Waguininho pareceu na segunda trave e tentou um carrinho apenas para completar para o gol, mas a defesa tirou no momento certo.

WILSON SALVA O COXA

O Vila seguiu no ataque até o final e o Coritiba se concentrou em segurar a pressão. Os goianos tiveram duas chances muito boas com com chute de longe de Alesson e outro de Pedro Júnior. O goleiro Wilson fez duas defesas incríveis e garantiu o empate.

PRÓXIMOS JOGOS

O primeiro a voltar a campo na 25ª rodada é o Vila Nova, que recebe o Confiança na terça-feira, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). O Coritiba joga na quarta-feira, às 19h, quando visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA).