Coritiba 4 x 0 Brusque – Léo Gamalho perde dois pênaltis, marca, Coxa vence e dispara na liderança – Futebol Interior

Curitiba, PR, 07 (AFI) – O Coritiba é mais líder do que nunca. O time paranaense disparou na primeira posição ao bater o Brusque por 4 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense teve alguns bons momentos, mas foi amplamente dominado pelos paranaenses, que poderiam ter deixado o campo com um placar ainda mais elástico.

Com o resultado, o Coritiba conquistou a segunda vitória consecutiva na competição e chegou aos 45 pontos, contra 27 do Brusque, que conheceu seu nono jogo sem vitória, o quinto sem marcar um gol sequer

COXA NA FRENTE!

O Coritiba foi em campo com força máxima, pressionou o Brusque desde o início e abriu o marcador aos 12 minutos. Robinho recebeu de Léo Gamalho, fez o que quis com a defesa adversária e cruzou na medida para Igor Paixão, que desviou de cabeça para o fundo das redes. O segundo saiu logo na sequência. Val arriscou de longe, a bola sobrou para Luciano Castán ampliar.

Coritiba derrota o Brusque

Após fazer o segundo, o Coritiba abaixou a guarda e chegou a ser pressionado pelo Brusque. O momento de ‘apagão’ durou pouco. Não demorou para o time paranaense assumir novamente o domínio do jogo e criar boas oportunidades de gol. A melhor com Léo Gamalho. O atacante foi derrubado por Éverton Alemão dentro da área, pênalti. O artilheiro bateu, mas parou na defesa do goleiro Ruan Carneiro.

O arqueiro trabalhou ainda mais no primeiro tempo. O VAR foi acionado e mandou a cobrança voltar, já que Ruan Carneiro havia adiantado. Léo Gamalho tentou, de novo, e, novamente, ficou na defesa do goleiro, que evitou um placar ainda mais elástico nos primeiros 45 minutos da partida.

VIROU GOLEADA

No segundo tempo, o Coritiba voltou com a mesma ambição do início da etapa inicial e foi logo fazendo o terceiro. Natanael recebeu em liberdade e cruzou para Léo Gamalho. Desta vez, o atacante caprichou um pouco mais e desencantou na noite desta terça-feira. O atacante marcou seu 11º gol na Série B.

E a pressão continuou até o fim. Léo Gamalho ainda teve um gol anulado por impedimento. Por isso, o quarto saiu dos pés de Matheus Sales. O volante avançou em liberdade, fez fila na defesa do Brusque e chutou para defesa de Ruan Carneiro. Na sobra, o ex-palmeirense ampliou o marcador.

Com larga vantagem, o Coritiba começou a se poupar, e ainda viu Wilson fazer uma bonita defesa para selar de uma vez mais três pontos para o time paranaense.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Brusque enfrenta o Vitória na sexta-feira, às 16h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). No mesmo dia, às 19h, o Coritiba recebe o Vila Nova, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).