Coritiba acumula desfalques para jogo em Belém – Futebol Interior

Curitiba, PR, 30 (AFI) – O Coritiba acumula desfalques para a partida da próxima segunda-feira, contra o Remo, no Baenão, em Belém-PA, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

No empate suado com o Confiança, por 1 a 1, em Curitiba-PR, na última terça-feira, o zagueiro Henrique e o meia Robinho levaram o terceiro cartão amarelo. Ambos cumprem suspensão contra o Remo.

A lista de desfalques ainda tem o atacante Waguininho. Na reapresentação do elenco, nesta quinta-feira, o jogador foi diagnosticado com uma lesão na coxa e já está vetado pelo departamento médico.

O técnico Gustavo Morínigo ainda tem mais três atividades para definir qual será a escalação titular do Coritiba. No sábado, a delegação embarca para Belém-PA, onde realiza o último treinamento no sábado.

Independentemente do resultado contra o Remo, o Coritiba tem garantida a liderança da Série B do Brasileiro. O Coxa tem 53 pontos contra 48 do vice-líder Botafogo.