Coritiba afasta atacante flagrado em aglomeração – Futebol Interior

Curitiba, PR, 06 (AFI) – O atacante Dalberto foi afastado do elenco do Coritiba. O jogador foi flagrado em uma aglomeração sem os cuidados em combate à Covid-19 e, por isso, foi colocado em uma espécie de quarentena. O time alviverde tenta evitar um surto da doença em meio ao Campeonato Brasileiro da Série B.

O Coritiba está atualmente na liderança da Série B, com 42 pontos, dois na frente do CRB, em segundo. O próximo desafio é diante do Brusque, na terça-feira, às 19h, no Couto Pereira, pela 23ª rodada.

Dalberto foi afastado dos treinos do Coritiba

Confira a nota oficial do Coritiba:

O atacante Dalberto foi afastado do treino desta segunda-feira (06) e do jogo diante do Brusque, marcado para terça-feira (07), em função da exposição à contaminação, ao participar de uma festa na noite de ontem e ter vídeos divulgados na internet.

“Em um primeiro momento, nós tomamos a iniciativa de afastar o jogador do treino e do jogo diante do Brusque”, informou o head de futebol do Coritiba, Newton Drummond.

Segundo Drummond, a medida foi adotada “tendo em vista a exposição que ele teve diante do público e pelo grande risco de sofrer uma contaminação da Covid-19”.

Quanto a outras medidas, Newton Drummond disse que “sobre possíveis atitudes administrativas, vamos esperar maiores esclarecimentos para ver o que o clube irá decidir”.