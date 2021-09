Coritiba alinha empréstimo de lateral do Corinthians, ex-Ponte Preta – Futebol Interior

Curitiba, PR, 23 (AFI) – O Coritiba está muito próximo de anunciar a contratação do lateral Matheus Alexandre por empréstimo junto ao Corinthians. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça ainda nesta semana.

Matheus Alexandre tem apenas 22 anos e fez o Corinthians desembolsar R$ 800 para tirá-lo da Ponte Preta. O jogador vinha treinando com o elenco principal, mas não chegou a receber uma oportunidade.

Matheus Alexandre está perto do Coritiba

Na atual temporada, o jogador ficou perto de acertar com o Cruzeiro, mas a diretoria entendeu que, naquele momento, era melhor tê-lo no elenco. O mesmo nãoa conteceu nos últimos dias, quando o Corinthians alinhou com o Coritiba o empréstimo do jogador.

No Coritiba, o atleta brigará com Natanael, titular da posição sob o comando de Gustavo Morínigo. Ele vem sendo o único atleta da posição relacionado nos últimos embates do time na Série B.

SÉRIE B

O Coritiba é o líder isolado da competição, com 49 pontos. Na próxima rodada, o desafio é diante do Guarnai, no sábado, às 21h, no Couto Pereira.