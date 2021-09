Coritiba dispara, Guarani vence e Goiás empata com Cruzeiro – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – O Coritiba disparou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B e ainda teve ajuda do Cruzeiro, que empatou com o Goiás, outro concorrente ao acesso. Quem se deu bem foi o Guarani, que ganhou do CSA por 1 a 0.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B!

VITÓRIA DO BUGRE!

Vitória do Bugre em Campinas pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. No Brinco de Ouro, o Guarani derrotou o CSA-AL, nesta terça-feira (7), por 1 a 0. O gol do duelo foi marcado por Régis, no início da segunda etapa. O time mandante chega ao terceiro jogo consecutivo sem derrota. Já a equipe de Maceió não vence há quatro partidas. Com o resultado, o time paulista assume o sexto lugar, com 37 pontos somados. Já o Azulão é o 11º, com 29.

Coritiba é líder do Brasileirão. Foto: Robson Mafra/AGIF

GOLEADA DO COXA

O Coritiba segue em vantagem na liderança da Série B do Brasileiro. Em duelo nesta terça-feira (7), pela 23ª rodada, o Coxa goleou o Brusque-SC por 4 a 0 e abriu cinco pontos na ponta da competição. Os gols do duelo realizado no Couto Pereira foram de Igor Paixão, Luciano Castan, Léo Gamalho e Matheus Sales.

Agora, o Coxa chega aos 45 pontos na liderança da Série B. Já o Quadricolor está em 13º lugar, com 27 pontos somados.

EMPATE

No estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás e Cruzeiro ficaram no 1 a 1, na noite desta terça-feira (7), em duelo que encerrou a 22ª rodada da Série B do Brasileirão. Com a igualdade no placar, o Esmeraldino permanece em terceiro lugar, com 39 pontos. A Raposa está na 14ª colocação, com 26 pontos conquistados.

NA RABEIRA!

a manhã desta terça-feira (7), Brasil-RS e Confiança-SE empataram em 1 a 1, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o empate, o Xavante permanece em 19º lugar, com 16 pontos. O Dragão é o lanterna da Série B, com 14 pontos conquistados.