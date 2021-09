Coritiba sobe, Confiança cai. E os paulistas? – Futebol Interior

Já foram disputadas 23 rodadas do Campeonato Brasileiro 2021, série B. Faltam 15 para a competição chegar ao seu final. Com base na classificação atual, a expectativa é a de que o Coritiba vai mesmo subir para a Série A e o Confiança vai cair para a Série C. Quanto aos dois paulistas que disputam esse campeonato, o Guarani ainda tem chance de entrar no grupo de quatro clubes que vão voltar à divisão maior do futebol brasileiro.

No momento o Bugre de Campinas tem 37 pontos ganhos e está apenas três pontos atrás do CRB,de Alagoas, que é o quarto colocado. A Macaca, por sua vez, está bastante ameaçada pelo rebaixamento este ano, porque é o primeiro clube mais perto da Zona do Rebaixamento.

A Macaca tem neste momento apenas 25 pontos ganhos e apenas 15 jogos pela frente, dos quais, metade será no campo do adversário. Ou seja, ela vai precisar ganhar todos os pontos em casa e ainda faturar alguns fora dela, se quiser evitar o descenso. Assim, ganhar o clássico de sexta-feira próxima, no Moisés Lucarelli, contra o Guarani, será fundamental. Não dá nem para empatar.

MENOS RODADAS

A próxima rodada da série B começa quinta-feira, dia 16 de setembro. Será a rodada 24. A partir dela, faltarão apenas 14 rodadas para o final do campeonato.

Vamos então a lista de jogos programados para esta semana Quinta-feira, dia 16 – 19 horas, em Maceió, CRB x Vasco da Gama (que terá a estreia do técnico Fernando Diniz). Time da casa é favorito. Também nesse horário vão jogar Cruzeiro, de Luxemburgo, e Operário. Boto mais fé no time mineiro.

Às 21h30, o Remo recebe o Avaí, em Belém. Time catarinense tem mais time. Na sexta-feira, dia 17, às 16 horas, o Brusque encara o Vitória. Jogo igual. Às 19 horas, Coritiba x Vila Nova. Em casa, o atual líder isolado do campeonato tem tudo para somar mais três pontos.

DÉRBI É CLÁSSICO

Às 21h30, Confiança e Sampaio Corrêa medem forças. Time visitante é muito mais forte e deve vencer. Neste mesmo horário, o grande dérbi campineiro entre Ponte e Guarani. Bugre está em fase superior mas como dizem no futebol “clássico é clássico” e não dá para indicar um favorito.

No sábado o campeonato continua com Londrina x CSA, em Londrina, às 16h30. CSA parece mais credenciado a vencer. Neste mesmo horário, o Botafogo carioca, que faz brilhante campanha na Série B, enfrenta o Náutico, que está em queda vertical. Em casa, o clube da Estrela Solitária é franco favorito.

Às 19 horas, o Goiás, que é vice-líder, encara o Brasil de Pelotas, que é o penúltimo colocado. Aposto no time da casa.

COXA NA FRENTE

Neste momento, o clube com maior número de vitórias é o Coritiba, com 13; Clubes que mais empataram são Cruzeiro e Vitória da Bahia, com 11 empates cada.

Time que mais perdeu foi o Confiança- 15 vezes em 23 jogos. Melhores ataques – Botafogo carioca e Guarani, de Campinas, 34 gols cada um. A defesa menos vazada é a do Goiás, vice- líder da competição, que sofreu apenas 14 gols em 23 jogos.

Números de Ponte e Guarani no Brasileiro 2021, série B. Ponte Preta ganhou 6 jogos, empatou 7 e perdeu 10. Marcou 22 gols e sofreu 26. Saldo negativo de 4 gols.

O Guarani ganhou 10 jogos, empatou 7 e perdeu 6. Marcou 34 gols e sofreu 23. Saldo positivo de 7 gols.