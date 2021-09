Coritiba x Brusque – Não pode vacilar, hein Coxa – Futebol Interior

Curitiba, PR, 06 (AFI) – A terça-feira de futebol no Campeonato Brasileiro Série B se encerra no Couto Pereira, às 19 horas. O Coritiba recebe a visita do Brusque, pela 23ª rodada. Oportunidade gigante para o Coxa se impor e não vacilar de jeito nenhum.

O Coritiba é o líder com 42 pontos, dois acima do segundo CRB, que tem tarefa dura contra o Goiás, no sábado (11). O Brusque é o 13º colocado com 27. São apenas quatro para o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

LÍDER QUE É LÍDER

O Coritiba, em casa, tem uma chance daquelas para abrir vantagem na tabela. O Brusque vive uma péssima fase na temporada. A última vitória foi em 31 de julho, sobre o Confiança por 3 a 0. O último gol, há quatro rodadas, no empate em 1 a 1 com o Operário.

Se levar em conta o retrospecto, desde o triunfo, foram quatro derrotas e quatro empates. Líder que é líder não pode bobear em um duelo desses. Coritiba precisa se impor e aumentar a vantagem.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Gustavo Morínigo deve mandar força máxima para o confronto. O volante Val era o único titular ausente, na vitória por 3 a 2 sobre o Londrina, por suspensão. Apesar do substituo Matheus Sales marcar um dos gols, a tendência é o retorno de Val.

Jerson Testoni também iria com os melhores, se o goleiro Zé Carlos não fosse expulso no empate em 0 a 0 com o Avaí, ao cometer pênalti. Ruan Carneiro entrou e defendeu. O professor, então, não tem dúvidas de quem assume o posto.