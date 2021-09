Coritiba x Vila Nova – Vai dar a lógica no Couto Pereira? – Futebol Interior

Curitiba, PR, 16 (AFI) – O Couto Pereira vai receber na noite desta sexta-feira um duelo de opostos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na liderança, o Coritiba recebe o desesperado Vila Nova, a partir das 19 horas.

Embalado por duas vitórias seguidas, o Coritiba tem 45 pontos e não corre o risco de perder a liderança em caso de tropeço. Além disso, o Coxa tem a terceira melhor campanha como mandante, com seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

O Vila Nova, por sua vez, está na luta contra o rebaixamento, na 15ª colocação, com 26 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a degola. Fora de casa, o Tigre vem de três derrotas e um empate.

QUASE MESMO TIME

O Coritiba encerrou a preparação para o jogo com uma atividade nesta quinta-feira e o técnico Gustavo Morínigo deve realizar apenas uma alteração em relação ao time que goleou o Brusque, por 4 a 0, na última rodada.

O lateral-esquerdo Guilherme Biro recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Romário. A outra opção seria Angelo, mas ele testou positivo para a Covid-19 e iniciou o processo de isolamento.

NOVIDADE NO VILA NOVA

Depois de fazer sua estreia entrando no decorrer da vitória sobre o Náutico, por 1 a 0, o meia Tiago Real pode ganhar uma oportunidade entre os titulares no lugar de Pedro Bambu. Essa seria a única mudança feita pelo técnico Higo Magalhães em relação ao último jogo.

“Tiago Real já está em uma situação melhor de jogo. Estamos amadurecendo a ideia, então é uma dúvida que só vou definir a poucos momentos do jogo, até por estratégia”, disse o treinador colorado.