Corpo de mulher é resgatado de cisterna pelo Corpo de Bombeiros

Imagem ilustrativa

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram na madrugada desta quarta-feira (15), o corpo de uma mulher de 44 anos, de uma cisterna localizado no Sítio Piãozeiro, zona rural de Santana do Ipanema, cidade a 204 quilômetros da capital, no sertão do Estado.

As circunstâncias da queda não foram esclarecidas. De acordo com o CB, os militares foram acionados por volta das 4h30 de hoje e seis militares foram deslocados para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com os bombeiros, a cisterna possuía uma profundidade superior a dois metros e foi preciso a utilização de amarrações com cordas para o resgate do cadáver, que foi entregas aos representantes das forças de segurança do Estado.

As condições da morte da vítima, que não teve a identidade divulgada, deverão ser investigadas pela polícia judiciária. O corpo será encaminhado à sede do IML em Arapiraca, para ser submetido à necropsia e determinar a causa da morte.