Corpo é encontrado com perfurações à bala em estrada vicinal no agreste

Cortesia ao AL24h

As forças de segurança foram acionadas por populares, na manhã desta terça (28), após a localizado de um corpo, do sexo masculino, em meio a uma plantação de macaxeira, às margens da AL 115, no bairro Bom Sucesso, em Arapiraca, a 120 quilômetros da capital.

As primeiras informações dão fala que o corpo foi encontrado já em estado de putrefação, com perfurações de arma de fogo. A vítima usa bermuda e moletom, mas não foi localizado, até o momento, nenhum documento de identificação.

A PM aguarda a chegada da perícia e do IML para realizar a remoção até a sede do Instituto, para ser submetido à necropsia. Informações extraoficiais dão fala que a vítima foi identificada extraoficialmente como Marcos e seria morador da cidade de Craíbas.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Arapiraca.