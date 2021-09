Correios lança Sedex Hoje com entrega no mesmo dia e rastreio em tempo real

Os Correios acabam de dar mais um passo na disputa entre as empresas de entrega, ela acaba de lançar o Sedex Hoje, serviço que promete entregas para o mesmo dia e que já estava sendo testado em projeto-piloto, agora ele estará disponível para todos os clientes que tiverem contrato com os Correios, facilitando a vida de muitos donos de lojas virtuais.

Um dos destaques do Sedex Hoje, além da entrega no mesmo dia, é a possibilidade de rastreio em tempo real do produto e a possibilidade de interagir com o entregador até que a entrega seja efetuada, garantindo assim que os clientes que forem receber as encomendas possam se programar previamente.

O serviço já está disponível em São Paulo e em breve terá cobertura para outros destinos, os Correios garantem que todas as encomendas que forem postadas até as 18 horas serão entregues no mesmo dia até as 23 horas e será possível receber encomendas de segunda a segunda.

Os Correios oferecem para sua empresa o sistema de coleta gratuita em mais de 80 municípios, indo até o seu local para realizar a retirada das encomendas e garantem que os preços praticados pelo serviço Sedex Hoje serão extremamente competitivos, para efeito de comparação uma encomenda de até 300 g terá o preço de envio de R$11,88 enquanto no Sedex tradicional o preço fica em R$8,52, para uma encomenda de até 1 kg o valor cobrado será de R$13,21 utilizando o Sedex Hoje, contra R$10,23 cobrado no Sedex comum.



Muitas empresas estão oferecendo cada vez mais rapidez na entrega de seus produtos e os Correios não querem ficar para trás, inclusive eles apontam uma pesquisa que diz que 64% dos clientes não se importam em arcar com os custos de uma entrega mais rápida ou no mesmo dia, mostrando que as pessoas querem cada vez mais rapidamente usufruir de suas compras.

O que achou dessa novidade para entregas no mesmo dia? Você pagaria um valor a mais para receber alguma compra no mesmo dia? Participe nos comentários com a sua opinião!

