Covid-19: Universidade oferece atendimento gratuito de fonoaudiologia para reabilitação

Pacientes recuperados da Covid-19 podem apresentar diversos tipos de sequelas. Entre elas, distorções da voz, cansaço vocal ao falar, paralisia das cordas vocais, e até rouquidão acentuada provocadas pelas complicações respiratórias comuns à doença. Há também casos de pessoas que precisaram de ventilação mecânica e precisam da reabilitação para retomada da fala.

Pensando nisso e com o objetivo de auxiliar na recuperação desses pacientes, está sendo oferecido um atendimento gratuito de fonoaudiologia no Instituto de Saúde da Unijorge, campus Paralela.

De acordo com o coordenador do curso de Fonoaudiologia da instituição, Rafael Cabral, o serviço é feito com agendamento prévio e cada paciente passa por uma avaliação para a realização do planejamento terapêutico. O prognóstico vai depender de cada caso.

Os pacientes são atendidos por alunos a partir do 6º semestre do curso, com a supervisão de professores com ampla experiência profissional. Além da prestação do serviço para a comunidade, os alunos colocam em prática o conhecimento aprendido em sala de aula. No atendimento são respeitados todos os protocolos de biossegurança.