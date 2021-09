Coxa dispara, Avaí cola no G4 e Confiança e Londrina respiram contra a degola – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – A 26ª partida da Série B do Campeonato Brasileiro teve quatro jogos neste sábado, com briga pelo G4 e para se distanciar do Z4 pegando fogo. O Coritiba venceu o Guarani e disparou na liderança, Avaí colou no G4, enquanto o Confiança e Londrina, que estão na zona de rebaixamento, mostraram que estão vivos na competição e vão brigar até o final.

Avaí despachou o CRB em Maceió (AL)

AVAÍ NA COLA

CRB e Avaí fizeram um jogo movimentado desde o primeiro minuto, literalmente. Com todos os três gols no primeiro tempo, os catarinenses conseguiram uma grande vitória na noite deste sábado, por 2 a 1, em pleno Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Com o resultado, o Avaí chegou a 43 pontos e colou no G4, emplacando a segunda vitória seguida. O CRB volta a perder após duas rodadas e permanece com 44 pontos, ainda no G4, mas pode perder a quarta posição até o fim da rodada.

COXA DISPAROU

Com a volta do público ao Couto Pereira, Coritiba venceu o Guarani neste sábado por 1 a 0. O gol foi de Guilherme Biro no primeiro tempo.

Com o resultado o Coxa disparou na liderança. Com 52 pontos, tem sete a mais do que o Goiás na segunda colocação e nove do Avaí, quinto colocado. O Coritiba ainda mantém a sequência invicta na Série B (são cinco jogos sem perder).

O Guarani tem sequência de cinco jogos de invencibilidade quebrada. Com 41 pontos, caiu para a sexta posição. Règis ainda perdeu pênalti para o Guarani.

Confiança fez a lição de casa. Foto: Lucas Almeida / ADC

CONFIANÇA RESPIRA

O Confiança confirmou seu melhor momento na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado ao bater o Operário por 1 a 0, na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Apesar de estar na vice-lanterna, com 21 pontos, o time sergipano agora soma quatro jogos sem perder (dois empates e duas vitórias), melhor sequência do clube na competição, e três jogos sem ter a defesa vazada.

No começo do segundo tempo, o Confiança ainda perdeu um pênalti com Tiago Reis.

Por outro lado, o Operário-PR está pressionado pela sequencia de seis jogos sem vitórias, com dois empates e quatro derrotas neste período. A sequência negativa afastou o time paranaense do G-4, ficando 10 pontos abaixo do grupo de acesso e sete distantes da zona de rebaixamento.

Tubarão pegou Vitória

TUBARÃO PEGOU

Com um gol logo no primeiro minuto de jogo marcado pelo atacante Marcelinho, o Londrina conseguiu uma importante vitória na luta contra a zona de rebaixamento. Na tarde deste sábado (25), em um duelo direto, o LEC recebeu e venceu o Vitória, pelo placar de 1 a 0, no Estádio do Café e além de embalar a segunda vitória seguida, conseguiu enfim sair do Z4.

Com o bom resultado conquistado diante de 276 torcedores que marcaram o retorno das pessoas nas arquibancadas do estádio, o Londrina chegou aos 27 pontos e irá terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, independente dos demais resultados. Já o Vitória segue amargando o Z4, na 18ª colocação com 25. O time baiano não sabe o que é vencer há quatro jogos.

A rodada será encerrada no domingo com três partidas. O Botafogo buscará a recuperação diante do Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro, enquanto a Ponte Preta receberá, em Campinas, o Brasil-RS para seguir se afastando da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro tentará achar o caminho das vitórias contra o CSA em Belo Horizonte.

