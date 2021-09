CRB 0 x 1 Goiás – Esmeraldino derruba Galo e assume vice-liderança da Série B – Futebol Interior

Maceió, AL, 11 (AFI) – O Goiás levou a melhor na disputa dentro do G4 – zona de acesso – do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o CRB, por 1 a 0, neste sábado à noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 23.ª rodada. O time goiano assumiu a vice-liderança com 42 pontos, três abaixo do líder Coritiba e um na frente do Botafogo (41), em terceiro. O CRB caiu para a quarta posição, com 40 pontos.

Para provocar estas mudanças dentro do G4, o Goiás se mostrou competitivo e derrubou a série invicta do CRB que ainda não tinha perdido na competição dentro de casa. Além disso, vinha de 11 rodadas sem perder. O Goiás completou nove jogos de invencibilidade e segue sonhando com a sua volta à elite nacional em 2022.

TRAVESSÃO E GOL

A primeira grande chance foi do lado do CRB aos 21 minutos. Diego Torres cobrou escanteio curto para Jajá, que limpou e cruzou no meio da pequena área. Marthã subiu entre os zagueiros e testou firme no travessão.

Até então, o time alagoano era soberano. Mas o Goiás abriu o placar aos 24 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo, Élvis ajeitou a bola com o pé direito e bateu com estilo de pé esquerdo no alto e no meio do gol.

Por alguns momentos, o CRB se desorientou, mas logo voltou a ter a posse de bola. O Goiás, mais tranqüilo, pode usar os contra-ataques e chegou duas vezes com perigo dentro da área. Faltou caprichar um pouco mais na finalização.

IRRITAÇÃO E DISPUTA

Na volta do intervalo, o técnico Marcelo Cabo, do Goiás, foi até o centro do gramado para reclamar da arbitragem sobre os xingamentos de alguma pessoa da arquibancada. Ele se irritou bastante e atrasou o reinício do jogo.

Em campo, o mesmo cenário se repetiu no segundo tempo, com o CRB mantendo a posse de bola e o Goiás esperando um contra-ataque para ampliar o placar. O CRB quase empatou aos 22 minutos, num chute rasteiro de Renan Bressan e que foi defendido por Tadeu. O goleiro espalmou a bola para escanteio, numa grande defesa.

Depois disso, o Goiás se fechou, Marcelo Cabo usou suas cinco trocas para ‘oxigenar’ seu time e conseguiu segurar a importante vitória. Nada anormal para o Goiás que tem a melhor defesa, com 14 gols sofridos, e passou 13 jogos sem levar gols.

Confira algumas imagens do duelo

PRÓXIMOS JOGOS

Na 24.ª rodada, o CRB vai receber o Vasco, quinta-feira, às 19 horas, de novo no Rei Pelé. O Goiás também vai atuar em casa, mas no sábado diante do Brasil-RS, a partir das 19 horas.