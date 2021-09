CRB acerta contratação de zagueiro ex-Internacional, no último dia de inscrição para a competição – Futebol Interior

Maceió, AL, 30 (AFI) – O CRB acertou a contratação do zagueiro Roberto, de 23 anos. O defensor que é cria da base do Internacional-RS, onde ainda é vinculado, também teve passagem pelo Paraná. O contrato com o clube alagoano irá até o fim da Série B.

O Galo corre para regularizar o jogador na Confederação Brasileira de Futebol(CBF). Já que o prazo para inscrição de atletas no Boletim Informativo Diário (BID), que termina nesta quinta-feira. O Sport perdeu este prazo na Série A, e deixou de inscrever atletas na competição. Assunto que causou demissão de parte da diretoria.

SUBSTITUINDO VETARANO

Na última semana o CRB anunciou o desligamento de Victor Ramos, ex-Palmeiras e Guarani. O defensor voltou ao clube em junho deste ano, mas por conta de uma lesão no joelho não conseguiu atuar na Série B. Um dos motivos da contratação de Roberto, pode ser a carência no elenco na posição, ainda mais com a baixa de Victor.

CAMPANHA DO CRB

Atualmente o clube alagoano ocupa a terceira posição da competição com 47 pontos, seis pontos atrás do líder Coritiba. Mas a maior preocupação do time atualmente é a curta distância para o time fora do G4. Atualmente o Goiás é o 5° colocado com 45 pontos, e pode retornar a zona de classificação.

Próximo jogo do CRB será neste sábado, às 18h30 no clássico contra o CSA.