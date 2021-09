CRB-AL 1 x 2 Avaí-SC – Em jogo com três gols no primeiro tempo, Leão vence fora e cola no G4 – Futebol Interior

Maceió, AL, 25 (AFI) – CRB e Avaí fizeram um jogo movimentado desde o primeiro minuto, literalmente. Com todos os três gols no primeiro tempo, os catarinenses conseguiram uma grande vitória na noite deste sábado, por 2 a 1, em pleno Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O duelo foi válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o Avaí chegou a 43 pontos e colou no G4, emplacando a segunda vitória seguida. O CRB volta a perder após duas rodadas e permanece com 44 pontos, ainda no G4, mas pode perder a quarta posição até o fim da rodada.

TRÊS GOLS NO PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi muito movimentado e logo no primeiro minuto Jajá perdeu chance incrível para o CRB. Após falha de Fagner Alemão na zaga, Jajá saiu na cara do goleiro, mas chutou fraco e Gledson fez defesa com o pé. Depois Gledson fez outra grande defesa em cabeçada de Caetano, mas a arbitragem marcou impedimento.

Apesar de chegar com mais perigo ao gol no começo, quem abriu o placar foi o Avaí. Aos 24 minutos, Getúlio roubou a bola do adversário na intermediária e chutou no cantinho para marcar. A vantagem, porém, durou pouco, pois aos 29 minutos, Gum subiu muito alto e completou cobrança de escanteio com cabeçada firme.

A partida ficou mais cadenciada na reta final do primeiro tempo. O Avaí chegou com perigo em chute de Copete, mas a bola foi por cima. Mas aos 43, o zagueiro Fagner Alemão, que havia falhado no primeiro minuto, fez o segundo dos catarinenses. A defesa afastou cruzamento, mas o rebote ficou com Edilson, que deu um chapeu sem querer e chutou para boa defesa de Diogo Silva. Na pequena área, Alemão só teve o trabalho de completar de cabeça.

GALERIA (Fotos: Francisco Cedrim/CRB)

CRB CRIA CHANCES NO SEGUNDO

Atrás do placar e jogando em casa, o CRB partiu para o ataque no segundo tempo e teve duas chances com Diego Torres no começo. Na primeira, após boa jogada de Nicolas Careca pela esquerda, Diego foi acionado na área e, livre de marcação, finalizou muito mal e perdeu grande chance. Minutos depois, Nicolas fez outra boa jogada e chutou. O goleiro deu rebote e Diego Torres, um pouco sem ângulo chutou. O goleiro ainda conseguiu desviar e a bola resvalou na trave antes de sair para escanteio.

Apesar das tentativas, o CRB encontrou muita dificuldade depois disso e não conseguiu furar a defesa do Avaí. Foram os catarinenses quem tiveram mais uma chance clara já na parte final. Valdívia saiu livre praticamente desde o meio campo e tentou por cobertura, mas pegou mal, deixando placar em 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira pela 27.ª rodada. Às 16h, o Avaí recebe o Londrina no Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC). Um pouco mais tarde, às 19h, o CRB estará em Recife (PE), onde enfrenta o Náutico, no Estádio dos Aflitos.