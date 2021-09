CRB dá mala para polêmico zagueiro que nem estreou – Futebol Interior

Maceió, Al, 24 (AFI) – A segunda passagem do zagueiro Victor Ramos no CRB acabou de forma melancólica. Nesta sexta-feira à noite, a diretoria anunciou a saída do jogador.

Apresentado em junho, o zagueiro de 32 anos não entrou em campo com a camisa do time alagoano. Em julho, Victor Ramos teve uma lesão parcial no joelho e não conseguiu mais atuar.

É a segunda vez que o zagueiro ganha mala do CRB. Em 2019, ele foi afastado por ter ido a um show e curtir a capital alagoana após uma derrota para o Vitória na ocasião.

Neste sábado, o CRB encara o Avaí no estádio Rei Pelé, pela Série B. Será o primeiro jogo do time alagoano com torcida neste ano.

Confira a nota do CRB nesta sexta-feira:

O Clube de Regatas Brasil informa que o atleta Victor Ramos não faz mais parte do elenco regatiano, a decisão foi em comum acordo. O CRB agradece pelo serviço prestado e deseja sucesso na carreira do zagueiro em seu próximo desafio profissional.