CRB x Goiás – Jogaço que vale a vice-liderança da Série B – Futebol Interior

Maceió, AL, 10 (AFI) – Provavelmente o duelo mais aguardado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Goiás se enfrentam neste sábado, às 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Quem vencer ficará com a vice-liderança da competição.

O CRB vem de ótima vitória sobre o Confiança, por 2 a 1, no Sergipe. O resultado deixou os alagoanos na segunda posição, com 40 pontos ganhos. Já o Goiás só empatou com o Cruzeiro, por 1 a 1, em Goiânia, e caiu para terceiro, com 39. Ou seja: a diferença entre a dupla é de apenas um ponto.

Outro lado importante deste confronto, é que o Coritiba, líder com 45 pontos, já entrou em campo na rodada – goleou o Brusque por 4 a 0. Assim, quem vencer diminuirá a distância e seguirá na cola do rival pela primeira posição do campeonato.

GALO DEVE MANTER ESTRUTURA

Para este confronto direto, o técnico Allan Aal contará com o experiente zagueiro Gum, que na última rodada alegou desconforto muscular, mas que já treinou normalmente durante a semana.

No meio-campo, o volante Wesley foi muito bem e deverá ser mantido entre os titulares, ganhando a posição que vinha sendo de Jean Patrick. No restante, o time não tem baixas por suspensão.

“É um jogo que vale “seis pontos”, um jogo duro com um grande adversário, o Goiás. Sabemos que vamos enfrentar dificuldades e desafios dentro da partida, pela qualidade que tem do outro lado, também brigando por acesso, brigando por título, mas, com respeito, com muita sabedoria, temos que entender que vamos jogar em casa, temos nossos objetivos e temos que fazer o nosso melhor para que possamos buscar essa vitória”, disse Gum em entrevista coletiva.

GOIÁS COM BAIXAS EM MACEIÓ

O técnico Marcelo Cabo tem problemas para definir o time titular do Goiás. Isso porque ele perdeu os laterais Apodi e Artur, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na direita, Diego deve deixar o meio-campo e ser improvisado. Enquanto Hugo, poupado na última rodada, deverá iniciar a partida no lado esquerdo.

Com o remanejamento de Diego para a lateral-direita, quem deverá ganhar a primeira oportunidade como titular é Fellipe Bastos. Por fim, no ataque, Alef Manga sentiu dores no tornozelo, mas viajou com a delegação. Se vetado, Dadá Belmonte iniciará a partida em seu lugar.