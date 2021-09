Criança de 3 anos morre após ser picada por escorpião

A morte de uma criança de 3 anos comoveu os moradores do conjunto Cícero Cavalcante, na cidade de Matriz do Camaragibe, na região Norte de Alagoas, nesta quinta-feira, 9. Isabelly Laune Santos da Silva foi levada às pressas para o Hospital Municipal Luiz Arruda, no Centro da cidade, após ser picada por um escorpião. O caso…

A morte de uma criança de 3 anos comoveu os moradores do conjunto Cícero Cavalcante, na cidade de Matriz do Camaragibe, na região Norte de Alagoas, nesta quinta-feira, 9.

Isabelly Laune Santos da Silva foi levada às pressas para o Hospital Municipal Luiz Arruda, no Centro da cidade, após ser picada por um escorpião.

O caso da menina se agravou durante o atendimento e ela precisou ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde faleceu, por volta das 23h.

O caso ganhou repercussão após inúmeras mensagens compartilhadas em grupos de WhatsApp, de pessoas se solidarizando com a família da menina. O corpo de Isabelly foi velado na Igreja Quadrangular e nesta tarde será sepultado no cemitério municipal.

O que fazer ao ser picado por um escorpião?

É importante agir rapidamente após o fato. O primeiro passo é lavar a picada com água e sabão e não espremer ou aplicar produtos na região. Em seguida, é indispensável entrar em contato com uma equipe de emergência (Samu ou Bombeiros) para receber atendimento médico e procurar uma unidade de saúde.