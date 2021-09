Criciúma aposta no retrospecto em casa contra paulistas para garantir vaga já na próxima rodada – Futebol Interior

Criciúma, SC, 14 (AFI) – Se depender do retrospecto contra paulistas no Heriberto Hülse, o Criciúma tem grandes chances de garantir a classificação no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 17 horas, contra o Mirassol pela 17ª e penúltima rodada. O clube catarinense ainda não perdeu em casa diante dos rivais de São Paulo.

Sem falar que o retrospecto é de três vitórias – 1 a 0 sobre o Ituano, 1 a 0 sobre o Novorizontino e 3 a 1 sobre o Oeste – e um empate – 0 a 0 diante do Botafogo. Aproveitamento de 83%. São cinco gols a favor e um tomado.

SÓ DE SI!

Na quarta colocação com 27 pontos, o time do técnico Paulo Baier depende apenas das suas forças. O Criciúma se classifica com uma vitória em dois jogos. Mesmo se perder nas últimas duas rodadas, o Criciúma avançará se Figueirense e Botafogo tropeçarem em um dos seus dois jogos.

O clube catarinense, no entanto, precisa se recuperar, uma vez que não vence há três jogos – duas derrotas e um empate. Sem falar que o ataque anotou apenas um gol nesse período. Ao todo são 15 gols marcados – quarto pior ataque do Grupo B – e 14 gols tomados – segunda melhor defesa.