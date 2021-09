Criciúma de olho na estreia da 2ª fase define normas para volta de público – Futebol Interior

Criciúma, SC, 30 (AFI) – A quinta-feira (30) foi agitada no Criciúma-SC. Depois de perder para o Caçador na terceira fase da Copa Santa Catarina, torneio que está disputando com a equipe reserva, o elenco carvoeiro se reapresentou nesta manhã de olho na estreia da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, diante do Paysandu e na parte da tarde, houve uma coletiva de imprensa na qual foram anunciados algumas medidas de segurança para o retorno do público ao Estádio Heriberto Hülse.

A atividade de reapresentação aconteceu no Centro de Treinamento Antenor Angeloni, onde os atletas que aturaram na Copa SC fizeram um regenerativo e os demais foram ao campo para treino tático de olho na partida de domingo (03), às 18h. O auxiliar técnico Luciano Almeida, que está comandando a equipe neste torneio alternativo falou sobre a divisão de atenção entre as duas competições.

“Claro que nossa prioridade é a disputa da segunda fase da Série C, afinal vale o tão sonhado acesso. Mas, não podemos deixar a Copa SC de lado, também queremos vencer. Por isso, vamos alternando as duas equipes na busca por bons resultados nas duas competições”.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

No período da tarde, quando foi realizado a coletiva de imprensa, onde foi tratado todos os detalhes do retorno ao público na Série C, o Criciúma definiu algumas regras, além das já conhecidas por grande parte da torcida: obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação completa tendo 14 dias de intervalo da segunda dose ou do laudo de exame RT-qPCR ou Pesquisa de Antígeno com resultado negativo para adentrar ao estádio.

Porém, a principal novidade será o retorno dos bares, porém com algumas restrições, como explicou o diretor comercial e de marketing Vitor Marcelo. “Os bares estarão abertos para venda de produtos individuais, ou seja, não teremos pastéis, hambúrgueres, mas venderemos pipoca, água, cerveja, refrigerante, por exemplo. Os ingressos custarão R$ 50 para arquibancada e R$ 120 cadeiras. Conseguimos diminuir o valor dos exames da Covid-19 e os torcedores pagarão R$ 50 nos Laboratórios Pasteur. O valor será para quem apresentar ingresso ou a carteirinha de sócio”.

Ao todo, o Estádio Heriberto Hülse poderá receber cerca de 5.790 mil torcedores, ou seja, 30% da sua capacidade.