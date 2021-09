Criciúma pode ter mudança no meio-campo por classificação antecipada – Futebol Interior

Criciúma, SC, 17 (AFI) – Precisando de uma simples vitória para garantir vaga antecipada na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma pode ter mudança no meio-campo para a partida contra o Mirassol, sábado, às 17 horas, no Heriberto Hulse, pela penúltima rodada da primeira fase.

A tendência é que o técnico Paulo Baier mantenha a base das últimas rodadas, mas opte pela entrada de Maranhão no meio-campo. Ele foi testado ao longo da semana no lugar de Dudu Figueiredo e agradou.

Porém, a confirmação só acontecerá somente quando o clube divulgar a escalação no estádio. Antes disso, a dúvida ficará sendo o único mistério. No restante o time será o mesmo que empatou sem gols com o Botafogo-SP na última rodada.

O Criciúma é o quarto colocado do Grupo B, com 27 pontos ganhos. Tem quatro pontos de diferença para o Figueirense, quinto na classificação. Caso vença, o rival não conseguirá mais ultrapassá-lo, faltando apenas três pontos em disputa.

Assim, o provável Criciúma que entrará em campo no sábado é: Gustavo; Alemão, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Dudu Vieira, Arlison e Maranhão (Dudu Figueiredo); Fellipe Mateus, Henan e Silvinho.