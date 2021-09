Criciúma-SC 0 x 0 Botafogo-SP – Empate praticamente elimina paulistas e deixa última vaga do Grupo B aberta – Futebol Interior

Criciúma, SC, 11 (AFI) – Criciúma e Botafogo fizeram um jogo bem movimentado, com várias chances, mas empataram sem gols na noite deste sábado (18). A partida, realizada no Estádio Heriberto Hulse, em Cricíuma (SC), foi válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

CLASSIFICAÇÃO

O Criciúma, que se classificaria em caso de vitória, chegou a 27 pontos ainda no G4 do Grupo B, em quarto lugar. O Botafogo está com 21 em sexto lugar e praticamente não tem mais chances de avançar.

JOGO MOVIMENTADO

As primeiras chances foram criadas pelo Criciúma, mas sem muito perigo. Primeiro com Silvinho, para boa defesa do goleiro Caio, e depois com Henan, que mandou pela rede pelo lado de fora.

O Botafogo respondeu aos 21 minutos. John Everton recebeu bom passe de Walter e chutou firme, mas Gustavo caiu e fez a defesa. Depois foi a vez de Ariel arriscar em chute cruzado, mas para fora. No final, o Criciúma levou perigo ao acionar Fellipe Mateus dentro da área, mas Caio saiu rápido do gol e salvou o time paulista.

SEGUNDO TEMPO

Logo no começo do segundo tempo, houve uma jogada semelhante. Silvinho recebeu passe e invadiu a área cara a cara com o goleiro. Caio novamente estava atento e saiu para abafar o adversário. Aos dez minutos, o Botafogo respondeu com Walter, que levou perigo em cabeçada após cobrança de lateral.

O jogo ficou mais movimentado e o Criciúma quase marcou, novamente com Fillipe Mateus. Ele ficou mais uma vez na cara do gol e Caio fez outra grande defesa. Aos 35, Caio voltou a trabalhar muito bem ao espalmar chute cruzado de Marcão.

Os dois times tentaram até o final, mas não conseguiram alterar o placar. O Cricíuma teve chance com Marcão e o Botafogo, no último lance, aos 54, Bruno Michel levou muito perigo em chute de fora da área, mas saiu por cima.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 17ª rodada, os dois times voltam a campo no sábado (18). Às 17h, o Criciúma recebe o Mirassol no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Às 21h, é a vez do Botafogo encarar o Figueirense no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).