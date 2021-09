Criciúma-SC 3 x 0 Mirassol – Tigre vence com tranquilidade e confirma vaga na próxima fase – Futebol Interior

Criciúma, SC, 18 (AFI) – Criciúma-SC e Mirassol se enfrentaram na tarde deste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Com tranquilidade, a equipe da casa venceu pelo placar de 3 a 0 e confirmou a classificação para a segunda fase do campeonato. Para o Mirassol, pouca coisa muda, já que a equipe apenas cumpre tabela nesta reta final.

O resultado mantém o Tigre em em quarto lugar, agora com 30 pontos. A equipe enfrenta o rival Figueirense-SC na última rodada desta fase, no próximo sábado (25), às 17h. No mesmo dia e horário, o Mirassol se despede da competição contra o Novorizontino. O time está em oitavo, com 19 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

A rede já balançou na primeira chegada do Criciúma-SC ao campo de ataque. Após cobrança de falta na área, o volante Arilson abriu o placar. Apesar do início promissor, a primeira etapa não teve grandes emoções. O outro lance de perigo foi do Mirassol. Aos 35 minutos, Mateus Anderson arriscou, mas a bola foi sobre o gol de Gustavo.

No mais, o primeiro tempo foi marcado por muita marcação e pouco futebol.

SEGUNDO TEMPO

Assim como a etapa inicial, o segundo tempo começou promissor. Logo aos 2 minutos, Sousa acertou a trave de Gustavo e quase empatou para os visitantes. Aos 14 minutos, outra boa chegada do Mirassol. Everton Heleno, que havia acabado de entrar, acertou o travessão após finalização dentro da área.

O Mirassol seguiu pressionando, mas sem efetividade. Aos 16, Jeferson invadiu a área e bateu para bela defesa de Gustavo. E como diz o ditado: quem não faz, toma. Aos 26 minutos, o Criciúma-SC chegou pela primeira vez no segundo tempo e não desperdiçou, ampliando o placar com Helder.

O gol foi um balde de água fria para a equipe paulista, que pouco fez a partir daí. Enquanto isso. o Criciúma-SC foi para cima e fez o terceiro, com Silvinho, aos 42 minutos, definindo o placar.