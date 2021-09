Criciúma-SC x Botafogo-SP – Duelo direto pode definir mais um classificado no Grupo B da Série C – Futebol Interior

Criciúma, SC, 10 (AFI) – Promete. Apesar de ainda faltar três rodadas para o final da primeira fase, Criciúma-SC e Botafogo-SP irão se enfrentar em uma ‘verdadeira decisão’ pela classificação no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado (11), as duas equipes fazem um duelo direto no Estádio Heriberto Hulse, às 19h. O Tigre depende apenas de suas próprias forças e em caso de vitória, pode garantir vaga com antecedência.

Na quarta posição com 26 pontos, o Criciúma depende de uma vitória para confirmar a vaga. Já que o rival paulista é um dos concorrentes diretos e vem logo atrás, em quinto com 20. Ou seja, em caso de vitória do Tigre, ele abrirá nove pontos e não poderá mais ser alcançado pelo adversário. Do outro lado, o Botafogo-SP precisa vencer para seguir com chances.

CRICIÚMA

Para essa verdadeira decisão, o técnico Paulo Baier não tem desfalques por suspensão e por isso não deve fazer grandes mudanças no time titular do Criciúma. Por outro lado, o zagueiro Henrique, contratado nesta semana, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá fazer sua estreia.

Ele deve começar deve começar como opção no banco de reservas para as vagas de Rodrigo e Marcel Scalese, que formam a dupla de zaga titular. De qualquer forma, o comandante pediu tranquilidade na busca pela vaga.

“Precisamos ter calma e tranquilidade. Eu sei que o torcedor está ansioso, mas calma. Temos jogos em casa e dependemos apenas de nós para avançar. Por isso, precisamos seguir de pés no chão, mas eu acredito que o Criciúma vai classificar ainda nesta rodada”, disse o comandante.

BOTAFOGO-SP

Para o duelo, Argel Fuchs terá diversos problemas para escalar o time titular do Botafogo. Começando por Neto Pessôa, negociado com o Remo para a reta final da Série B. Já os meias Emerson e Rafael Tavares e o atacante Luketa estão fora por suspensão.

Enquanto, zagueiro Matheus Santos e dos meias Gustavo Xuxa e Wesley e o atacante Dudu estão entregues ao Departamento Médico. Esse último diagnosticado com covid-19. De qualquer forma, o comandante mostrou confiança pela classificação.

“Eu acredito e os jogadores também acreditam. Estamos representando uma instituição centenária e vamos buscar a vitória para continuar com chances de classificação. Nossos jogadores já demonstraram que são capazes. Infelizmente não poderei repetir a escalação, mas confiamos no grupo como um todo. Podemos construir uma nova história na competição com uma vitória”, disse o técnico.