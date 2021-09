Criciúma-SC x Mirassol-SP – Tigre busca a vaga antecipada na próxima fase! – Futebol Interior

Criciúma, SC, 17 (AFI) – Só uma vitória separa o Criciúma do Quadrangular Final do Campeonato Brasileiro da Série C. Para isso, o time catarinense só pensa em vencer o Mirassol neste sábado, às 17 horas, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela penúltima rodada da primeira fase.

O Criciúma vem de empate sem gols com o Botafogo-SP, em casa, num resultado que deixou o time em quarto lugar no Grupo B, com 27 pontos ganhos. Já o Mirassol venceu o Paraná por 1 a 0, em Curitiba, e pulou para sétimo, com 19 pontos – eliminou as possibilidades de rebaixamento à Série D.

A diferença de Criciúma (4º) para o Figueirense (5º) é de quatro pontos. Ou seja, caso o Tigre vença o Mirassol, ele não poderá ser mais ultrapassado pelo arquirrival catarinense, já que restariam apenas três pontos em disputa.

TIGRE PODE MUDAR O MEIO-CAMPO

A tendência é que o técnico Paulo Baier mantenha a base das últimas rodadas, mas opte pela entrada de Maranhão no meio-campo. Ele foi testado ao longo da semana no lugar de Dudu Figueiredo e agradou.

Porém, a confirmação só acontecerá somente quando o clube divulgar a escalação no estádio. Antes disso, a dúvida ficará sendo o único mistério. No restante o time será o mesmo que empatou sem gols com o Botafogo-SP na última rodada.

Criciúma precisa de uma simples vitória para carimbar vaga na próxima fase

LEÃO TERÁ QUE MEXER

O técnico Eduardo Baptista tem problemas para escalar o Leão. Ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Foguinho, que recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. Outra baixa é o experiente atacante Macena, que foi expulso na última rodada e também terá que cumprir a automática.

Para a vaga deixada por Foguinho, Ricardo Luz deverá ser o escolhido pela comissão técnica. Enquanto Giovanni terá oportunidade de iniciar a partida no campo ofensivo do Leão.

Por outro lado, quem retorna ao time é o meia Bruno Xavier, que na última rodada esteve de fora cumprindo suspensão por cartão.