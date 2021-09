Criticado durante a semana, Roberto Fonseca mexe no Paysandu-PA e garante classificação – Futebol Interior

Belém, PA, 20 (AFI) – A última semana do Paysandu-PA foi bastante tensa, antes do triunfo sobre o Altos-PI. Desde a goleada sofrida pelo Ferroviário-CE por 5 a 1, até a escalação para o duelo de domingo, Roberto Fonseca recebeu muitas críticas dos torcedores bicolores.

O capítulo final, porém, agradou e muito. O Paysandu, de virada, bateu o Altos por 3 a 2, no Albertão, e garantiu vaga à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C. O famoso meme “nunca critiquei” bombou.

CONTESTADO ROBINHO

Uma hora antes do início da partida diante do Altos, a escalação do Papão foi disponibilizada e criticada. A presença de Robinho entre os titulares causou tumulto. O atacante, porém, “calou” os cornetas e marcou um dos gols.

O comandante Roberto Fonseca, claro, saiu como gênio, mas explicou os motivos pela utilização do atleta.

“A semana para mim é fundamental. O jogador que merecer, acabo escalando. O jogador faz o trabalho dele, temos que fazer as melhores escolhas e nós colocamos o Robinho, porque fez uma semana boa. Ele chegou no jogo, atropelou a zaga do adversário e fez um gol maravilhoso.”

CASO FAZENDINHA

A lista de relacionados já tinha, também, alguns pontos curiosos para a torcida. O treinador optou por não levar o destaque na Série D e recém-contratado, William Fazendo, para o importante confronto. Não fez falta e, novamente, Roberto Fonseca mostrou o porquê.

“Estamos com o Danrlei contundido e precisávamos ter um jogador de área, que é o Thiago Santos. É um jogador de área, de sustentação, diferentemente do Fazendinha. É outra posição. Para o banco, temos que fazer escolhas. Espero ter feito as melhores.”

‘SOMENTE OS JOGADORES’

O Paysandu alcançou a liderança do Grupo A com 27 pontos e fecha a Primeira Fase contra o terceiro colocado Manaus-AM, na Curuzu, às 17 horas do sábado (25). Roberto Fonseca celebrou o triunfo que garantiu a classificação do Papão e dedicou, especialmente, ao elenco.

“Foi uma vitória da superação. Viemos de semana ruim, mas sempre falamos para os jogadores que somente eles poderiam nos tirar da dificuldade que entramos. Um campeonato longo tem oscilações. Oscilamos negativamente no jogo contra o Ferroviário-CE e hoje sabíamos que íamos pegar um time brigando ainda por uma classificação.”

