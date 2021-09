Cronograma de saques do FGTS; veja quem recebe até dezembro

Trabalhadores que aderirem ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem ter acesso ao pagamento ainda este ano. Conforme o calendário, os saques serão disponibilizados até fevereiro de 2022.

O saque-aniversário permite que o trabalhador receba parte de seu saldo disponível no FGTS anualmente no mês de seu aniversário. Para receber pela modalidade, é preciso aderi-la até o último dia útil do mês de nascimento.

No entanto, caso perca o período de adesão, a solicitação só será atendida no ano seguinte. Sendo assim, os titulares nascidos entre os meses de setembro e dezembro ainda podem requerer a modalidade do FGTS.

A solicitação pode ser efetuada através do aplicativo do FGTS ou site da Caixa Econômica Federal. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse a plataforma escolhida; Clique em “Meu FGTS”; Selecione a opção “Saque-aniversário”; Em seguida, leia e concorde com os termos e condições; Por fim, clique em “aderir Saque-aniversário”.

Vale ainda ressaltar, que aqueles que aderirem ao saque-aniversário do FGTS perdem automaticamente o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa. Na ocasião, só é liberada a multa rescisória de 40% sobre a quantia acumulada no contrato de trabalho.

Além disso, caso o trabalhador se arrependa da decisão, só poderá voltar ao modelo tradicional de saques (rescisão), após 25 meses, ou seja, dois anos e um mês depois da alteração.

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2021

Os trabalhadores podem sacar os recursos até o último dia útil do mês subsequente ao da liberação. Desta forma, contando com o mês de aniversário do cidadão, ele terá um prazo de 90 dias para realizar o resgate. Confira o cronograma:

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 30 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 29 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022

