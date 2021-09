CSA 1 x 1 Vila Nova – Empate com gosto amargo na estreia de Mozart Santos – Futebol Interior

Maceió, AL, 03 (AFI) – Na estreia do técnico Mozart Santos (ex-Cruzeiro), o CSA só empatou com o Vila Nova, por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Gabriel abriu o placar para o time da casa, mas Alesson deixou tudo igual aos 41 do segundo tempo.

Este foi o terceiro jogo sem vitória do CSA, que permanece na 11ª posição, agora com 31 pontos ganhos. Já o Vila Nova segue em situação delicada, aparecendo em 16º, com 22 pontos – um ponto a mais que o Londrina (17º), primeiro time na zona de rebaixamento.

GEORGEMY SALVA O VILA NOVA

Com bola rolando, o CSA ditou o ritmo no primeiro tempo e só não conseguiu abrir o placar, pois parou no goleiro Georgemy. Enquanto o Vila Nova entrou em campo com postura defensiva e apostou nos contra-ataques, mas sem qualquer sucesso.

O goleiro Georgemy, do Vila Nova, fez pelo menos três grandes defesas. Duas delas saíram dos pés de Dellatorre. A primeira aos 26 minutos, após cruzamento de Iury, e a segunda aos 34, quando o atacante finalizou da pequena área e o goleiro fez um verdadeiro milagre.

Pouco efetivo, o Vila Nova teve sua melhor chance do primeiro tempo apenas aos 44, quando Kelvin foi até a linha de fundo e cruzou para Clayton, que cabeceou com categoria e acertou a trave.

GOLS E EMPATE

No segundo tempo, o CSA precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Gabriel deu ótima assistência para Dellatorre, que chutou forte, entre as pernas do goleiro Georgemy.

Após o gol do time alagoano, a partida ficou truncada e não teve qualquer oportunidade de gol. CSA e Vila Nova abusaram dos erros de passe e pecaram nas finalizações.

Na reta final, porém, o Vila Nova pressionou e encontrou o gol de empate. Aos 41 minutos, João Pedro tocou para Alesson, que emendou chute e contou com a falha do goleiro Thiago Rodrigues para balançar as redes, decretando o empate na capital alagoana.

PRÓXIMOS JOGOS

O CSA volta a campo na terça-feira para enfrentar o Guarani, às 16 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Já o Vila Nova jogará na sexta-feira, quando receberá o Náutico, às 21h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).