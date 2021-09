CSA anuncia saída de atacante que fez apenas cinco jogos pelo clube – Futebol Interior

Maceió, AL, 23 (AFI) – Apesar de entrar em campo nesta quinta-feira (23), no fechamento da 25ª rodada, quando recebe o Botafogo-RJ, no Estádio Rei Pelé, às 19h, o CSA confirmou uma baixa em seu elenco nesta manhã. Trata-se do atacante Dudu Beberibe que não faz mais parte do grupo azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

“O Centro Sportivo Alagoano informa que o atleta Dudu Beberibe não faz mais parte do elenco profissional. Desejamos sucesso no decorrer da carreira”, postou o clube nas redes sociais.

Contratado já no decorrer da Série B, em meados do mês de junho, o atacante fez apenas cinco jogos com a camisa do CSA e não marcou gols. Sofreu com uma lesão grau dois na posterior da coxa esquerda. Beberibe também tem passagens por Brusque, Vasco, Vitória, Botafogo, Remo e 4 de Julho.

Atualmente na 12ª colocação, o CSA aparece com 32 pontos ganhos e tenta embalar a segunda vitória seguida para colar no G4 e se distanciar da zona de rebaixamento.