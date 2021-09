CSA entra na briga pelo G4, enquanto Guarani e Cruzeiro ficam mais distantes do acesso – Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – Outros quatro jogos movimentaram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. No sufoco, o CSA bateu a Ponte Preta, chegou a quarta vitória seguida e entrou na briga pelo G4. Por outro lado, Guarani e Cruzeiro empataram e ficaram mais distantes do acesso. Ainda, o Brusque venceu em Pelotas e o Botafogo só empatou em Salvador.

Sonhando com o acesso, Guarani e Cruzeiro empataram por 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Com o resultado, o time paulista ficou em sexto lugar, com 42 pontos ganhos, desperdiçando a chance de encostar no G4. Já o Cruzeiro aparece apenas em 15º lugar, com 32 pontos.

Em confronto direto contra o Z4, o Brusque venceu o Brasil-RS por 2 a 0, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). A vitória tirou o time catarinense da zona de rebaixamento, o deixando agora em 16º lugar, com 29 pontos. O Brasil, que chegou a 15 jogos sem vitória, permaneceu na lanterna, com 16, cada vez mais próximo do descenso à Série C de 2022.

Mais a noite, o CSA conquistou a quarta vitória consecutiva ao bater a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1, no Rei Pelé, em Maceió (AL). O CSA assumiu a sétima posição, com 41 pontos ganhos. A Macaca ficou com os mesmos 32 e caiu uma posição, aparecendo em 14º lugar.

Por fim, Vitória e Botafogo não saíram do zero em confronto realizado no Barradão, em Salvador (BA). O time baiano é apenas o 18º, com 26 pontos, enquanto os cariocas permanecem na vice-liderança, agora com 48 pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 27ª RODADA: