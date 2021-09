CSA x Ponte Preta – Macaca tem ‘pedreira’ e busca 3ª vitória seguida pela primeira vez na temporada – Futebol Interior

Maceió, AL, 28 (AFI) – Embalado por duas boas vitórias, a Ponte Preta volta a campo nesta quarta-feira (28) de olho em mais um resultado positivo para abrir distância de vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo válido pela 27ª rodada, a Macaca visita o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 21h30. Essa será a primeira vez que o time campineiro pode chegar a três vitórias consecutivas na temporada. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

Depois de empatar o clássico contra o Guarani, por 0 a 0, a Macaca conseguiu embalar duas boas vitórias. Primeiro, de forma heróica para cima do Operário-PR, por 2 a 1 e depois uma vitória por 1 a 0 em cima do Brasil de Pelotas, depois de dominar o jogo inteiro no Estádio Moisés Lucarelli. Atualmente com 32 pontos, a Ponte Preta está na 13ª colocação há seis pontos da zona de rebaixamento – maior vantagem conquistada depois de deixar o Z4.

Porém, a missão não será fácil, já que o CSA também vem em um bom momento. Vindo justamente de três vitórias seguidas, contra Londrina e Botafogo-RJ, ambos por 2 a 0, e a última de virada, contra o Cruzeiro, em um jogo cheio de emoções, por 2 a 1. A meta da equipe alagoana é encostar no G4. Com 38 pontos somados,o Azulão está na oitava posição, há seis do rival CRB, que tem 44 e é o primeiro time dentro do G4.

CSA se prepara para o duelo

CSA

Para o duelo, o técnico Mozart vai ser obrigado a mexer no time titular. Isso porque, o lateral-direito Cristovam foi expulso na vitória heroica contra o Cruzeiro, de virada, no último domingo, por 2 a 1, e por isso cumpre suspensão. Em seu lugar, quem o favorito para ficar com a vaga é Éverton Silva.

Já no lado esquerdo, Ernandes está de volta ao time após cumprir suspensão e retorna na vaga que foi de Kevyn. No restante, o técnico deu inidicios no treino da manhã desta terça-feira, que não deve fazer grandes mudanças já que está feliz com a evolução da equipe nas últimas rodadas.

“Fomos felizes, conseguimos uma grande vitória, os jogadores tiveram uma capacidade enorme de superação. Conseguiram virar um resultado adverso, no campo do adversário e com a pressão da torcida”, disse o comandante.

Macaca treinou em Campinas antes de viajar para Maceió

PONTE PRETA

Do outro lado, antes de viajar para Maceió, o elenco da Ponte Preta fez seu último treino no Estádio Moisés Lucarelli na manhã desta terça-feira (28). Na atividade, o técnico Gilson Kleina deu indícios que pode fazer mudanças no time titular, já que ele conta com as as voltas do zagueiro Fábio Sanches e do volante André Luiz, que cumpriram suspensão na rodada passada e voltam a ficar a disposição.

Com isso, a tendência é que eles retornem nos lugares de Rayan e Lucas Cândido, que até foram bem no time titular, mas por questões físicas devem ser poupados e ficam como opções para a segunda etapa. Já que ambos vem tem um histórico de lesões. O banco de reservas também deve contar com o retorno do atacante Iago, que se recuperou de lesão e foi liberado pelo DM. Já Rodrigão, com sintomas gripais, segue como baixa.