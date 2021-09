CSA x Vila Nova – Azulão tem estreia de velho conhecido contra o ainda ameaçado Tigre – Futebol Interior

Maceió, AL, 2 (AFI) – De técnico (quase) novo, o CSA volta a campo em busca de uma reação. Contará com a reestreia de Mozart, que já comandou o time alagoano nesta temporada. O duelo será diante do ainda ameaçado Vila Nova nesta sexta-feira, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os goianos, que venceram na última rodada, querem manter o ritmo e permanecerem fora da zona de rebaixamento.

Na 11ª posição, com 28 pontos, o CSA tenta voltar a vencer após duas derrotas, em casa, para o Náutico-PE por 1 a 0, e fora, para o Sampaio Corrêa-MA, por 2 a 0.

Já o Vila ainda está ameaçado. A equipe goiana é a 16ª colocada, com 22 pontos, um a mais que o Londrina-PR, o primeiro dentro do Z4. No entanto, o clube vem de vitória sobre o Avaí-SC por 1 a 0.

CSA DE TÉCNICO NOVO-VELHO

Após a saída de Ney Franco, o CSA foi buscar um velho conhecido para o comando do time: Mozart. O ex-técnico do Cruzeiro assumiu o clube alagoano para tentar recolocar o time na Série A. O treinador ressaltou as dificuldades da partida.

“É um jogo extremamente importante pra nós pontuarmos. Os jogos em casa, para nós que almejamos coisas importantes, precisamos vencer. O Vila vem de uma vitória importante contra o Avaí e jogando bem, né?

Eu acredito muito em desempenho, o desempenho te aproxima da vitória. O futebol é feito de vários episódios. Às vezes, você joga muito bem e pode não ganhar, mas na maioria das vezes o desempenho te aproxima das vitórias”, disse.

Sobre o time que vai a campo, Mozart não poderá contar com o experiente Renato Cajá. O meia teve uma lesão de grau um no músculo posterior da coxa esquerda e está fora do duelo.

Já o meia-atacante Marquinhos segue com dores na panturrilha e continua em tratamento. O lateral direito Éverton Silva, expulso no último jogo, também está fora. Por outro lado, o goleiro Thiago Rodrigues, recuperado de contusão, pode aparecer na equipe.

VILA COM O MESMO TIME

Pelo lado do Vila Nova, o técnico Higo Magalhães tem motivos para comemorar. O comandante poderá repetir a mesma equipe que venceu o Avaí.

Não será desta vez, no entanto, que Tiago Real fará sua estreia pelo clube goiano. O jogador não está 100% fisicamente e vai aguardar para debutar com a camisa do Tigre.

Quem está confirmado é o meia-atacante Renan Mota, que quer sua equipe mantendo a reação na competição.

“Estamos lutando muito para que o grupo possa fazer um grande segundo semestre. Nossa ideia é fazer um segundo turno de alto nível, com vitórias e boas partidas. O elenco está muito focado nisso”, afirmou.