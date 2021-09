Cuiabá acerta empréstimo de meia do Flamengo – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 17 (AFI) – O Flamengo comunicou que acertou o empréstimo do meia Max ao Cuiabá até o final da temporada. O jogador é considerada uma das gratas revelações do clube e chegou a ter oportunidade com o até então técnico Rogério Ceni.

Max tem apenas 20 anos e passou pelo Tupi antes de acertar com o Flamengo. O jogador disputou 14 jogos com a camisa rubro-negra e marcou um gol.

Max é o novo reforço do Cuiabá

O meio de campo vem sendo um problema para o técnico Jorginho. Na vitória por 2 a 1 contra o Juventude, o treinador teve para a posição Rafael Gava entre os titulares e Cabrera no banco de reservas.

O Cuiabá vem fazendo uma campanha surpreendente. O time do Mato Grosso é o oitavo colocado, com 27 pontos, apenas um da zona de Libertadores.