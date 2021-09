Cuiabá está com o elenco fechado para a sequência do Brasileirão – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 23 (AFI) – O técnico Jorginho vai ter que se virar com o que tem em mãos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Isso porque a diretoria não pretende contratar novos jogadores.

O prazo para a inscrição no Brasileirão se encerra nesta sexta-feira e o máximo que deve acontecer é a diretoria inscrever alguns jogadores que estão no Sub-23, como aconteceu com o meia Lucas Cardoso e o atacante Gustavo Nescau.

“O período de inscrições termina amanhã, então é muito difícil anunciar algum reforço. Não temos nenhuma negociação em andamento. Estamos focados em fortalecer o ambiente do atual elenco, porque muitas vezes um ambiente forte é melhor do que fazer muitas contratações”, disse o vice-presidente Cristiano Dresch ao ge.

Para a temporada 2021, a diretoria do Dourado anunciou 18 reforços, sendo que o último deles foi o meia Max, que chegou por empréstimo junto ao Flamengo no final de semana passado.

A boa notícia é que o atual elenco vem dando conta do recado. O Cuiabá está na nona colocação do Brasileirão, com 28 pontos.